Solidariedade: 34 toneladas de alimentos são doadas no Litoral Norte e agreste da Bahia

Ao longo desta semana, milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social receberão cestas básicas no litoral norte e no agreste baiano. As doações são fruto do Desafio Voluntário, iniciativa organizada entre os colaboradores da Bracell, que unem recursos para implementar, anualmente, reformas em escolas, creches e sedes de associações.

Com a pandemia do novo coronavírus, os recursos arrecadados foram direcionados para compra de alimentos que serão doados para famílias carentes em cerca de 30 municípios, onde a Bracell, que é uma empresa de produção de celulose solúvel e de celulose especial, tem relação com as comunidades.

Mouana Fonseca, gerente de Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Bracell, explicou o porquê do redirecionamento da verba reunida para compra de alimentos. “Esse ano, o desafio foi todo revertido para arrecadação de cestas básicas para atender as populações vizinhas às nossas atividades e que estão em situação mais crítica por conta do Covid-19. As ações da empresa são focadas em projetos estruturantes, mas hoje não tem nada de mais importante do que esse enfrentamento à pandemia”, afirma.

O montante é resultado das doações de colaboradores, que chegaram a 17 toneladas neste ano, e do adicional da própria empresa, que decidiu dobrar a arrecadação para incentivar a contribuição no desafio. Ainda segundo Mouana, para a empresa, é fundamental encorajar os funcionários a atuar em ações de responsabilidade social.