Solidariedade e gastronomia na 40ª Feira da Fraternidade

Com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar as obras sociais da Paróquia Nossa Senhora da Vitória (Largo da Vitória), a tradicional Feira da Fraternidade, que está em sua 40ª edição, acontece de 4 a 7 de novembro, num formato diferente, por conta da pandemia. O evento, promovido pela comunidade paroquial sob o comando do Padre Luís Simões, reúne voluntários de todas as idades.

Durante estes quatro dias, barracas de alimentação, com menu da gastronomia nacional e internacional, estarão instaladas na lateral da igreja, atendendo no sistema drive-thru e 'take away'. Haverá opções das culinárias italiana, francesa, nordestina, gaúcha, baiana, espanhola, entre outras. No interior da sede da paróquia, as barracas de variedades (artesanato, bazar, brechó) estarão abertas para visitação.

“Entendemos que ainda são necessários prudência e cuidado, por isso, vamos repetir o modelo de Feira do ano passado. Buscamos um novo formato e seguiremos todas as normas e orientações das autoridades, com os devidos cuidados, exercendo a caridade para manter nossas obras sociais”, explicou José Passos Junior, coordenador geral do evento.

O visitante poderá também estacionar o veículo no terreno, onde todo ano a feira é realizada, e ir a pé até a sede da paróquia. Este é o segundo ano consecutivo que a Feira da Fraternidade está neste formato, por conta da crise sanitária.

O evento é a principal fonte de arrecadação da paróquia para custear sua obra social, que compreende a Creche Nossa Senhora da Vitória (atendimento de crianças em regime de tempo integral); a Escola Paroquial Nossa Senhora da Vitória (oferece a educação do Ensino Fundamental a crianças e adultos); o Centro Médico Esmeralda da Natividade (atendimentos médicos e odontológicos gratuitos), entre outras.

Serviço

40ª Feira da Fraternidade

Local: Paróquia Nossa Senhora da Vitória

Datas: 4 a 7 de novembro

Horários de funcionamento:

- Quinta (04/11), das 18 às 21h

- Sexta (05/11), das 18 às 21h

- Sábado (06/11), das 11 às 21h

- Domingo (07/11), das 9 às 17h30

O Brechó funcionará todos os dias, das 9 às 18h.