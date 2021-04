Solidariedade e sabor em campanha do Mês das Mães do Shopping Paralela

Solidariedade e carinho em forma de sabor, é assim que o Shopping Paralela vai celebrar o mês das mães. Além de realizar um circuito gastronômico, quem comprar no local ganha presente e, também, presenteia mães em situação de vulnerabilidade.

Ao todo, a campanha, que vai de 30 de abril a 15 de maio, traz cinco ações para homenagear e cuidar de quem cuida de todos: as mães. A primeira ação é um presente feito pelas artistas Maria Adair, Vanessa Alvim e Miranda Estúdio. São três pratos colecionáveis que podem ser adquiridos a cada R$ 300 em compras nas lojas do shopping – limitado a quatro trocas por CPF. As trocas acontecem de 30 de abril a 11 de maio.

Um dos pratos tem arte assinada por Maria Adair (Foto: Divulgação)

Além disso, quem doar 1kg de alimento não perecível vai ganhar pratos em dobro. Toda a arrecadação de alimentos será doada para as mães costureiras de São Bartolomeu, no Subúrbio Ferroviário.

“A campanha vai além dos benefícios e descontos, ela une solidariedade e ações pensadas em cada detalhe para cuidar e surpreender àquelas que sempre cuidaram da gente, as mães. Desde a criação do brinde, uma obra de arte feita de mãe para mãe, passando por um conteúdo digital exclusivo com receitas feitas por chefs, à celebração na mesa com a matriarca e o incentivo à arrecadação de alimentos para uma instituição de mães mais carentes”, comenta a gerente de Marketing, Renata Sousa.

O segundo prato tem arte de Miranda Estúdio (Foto: Divulgação)

Carla Maciel, curadora parceira do projeto, destacou a alegria em fazer parte da campanha.

"Fiquei muito feliz em participar da curadoria. Obras de arte que vão gerar acolhimento e solidariedade. Colecionar arte é colecionar memórias e afetividade. Sentimentos mais do que nunca necessários nesse momento. Um presente feito por mães para mães e que vão além da compra, geram impacto social", diz a curadora.

As compras poderão ser feitas no site do shopping ou nas lojas físicas. O cadastro dos cupons fiscais para adquirir o brinde será totalmente online, através do site do estabelecimento, e a retirada do brinde e a doação do alimento acontecerá no Piso L1, ao lado das Casas Bahia.

Vanessa Alvim assina a terceira arte da campanha (Foto: Divulgação)

Paralela Gastrô

Um circuito gastronômico nos restaurantes, cafés e praça de alimentação do shopping vai trazer pratos especiais com preços fixos. Nos restaurantes, um cardápio com entrada, prato principal e sobremesa estará disponível por R$ 44,90. Já na praça de alimentação, o cardápio promocional com prato e bebida vai custar R$ 24,90 e a sobremesa por R$ 9,90.

Além disso, aulas show com receitas e dicas de chefs de cozinha convidados serão transmitidas nas redes sociais do shopping.

O site do shopping também vai estar com uma seleção de produtos e promoções. Quem comprar por lá vai ter frete grátis e cupus de desconto de R$ 20 para compras acima de R$ 60. Sem falar na entrega grátis e no mesmo dia para quem comprar antes das 18h.

“Antecipamos os descontos e benefícios para que o cliente tenha mais tempo para se programar com tranquilidade, comodidade e segurança, tanto nas lojas físicas quanto nas compras on-line”, declara Renata.

O Shopping Paralela está aberto de terça a domingo, das 10h às 20h, com serviços presenciais, além do drive-thru localizado no estacionamento G2, delivery e vendas pelo site com frete grátis.