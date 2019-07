'Solteira, eu sou um perigo (risos). Sou tipo homem', diz Luana Piovani

A atriz e apresentadora Luana Piovani soltou o verbo em entrevista que foi publicada neste domingo (14) pelo jornal O Globo. Depois do fim do casamento com o surfista Pedro Scooby, que atualmente namora a cantora Anitta, Luana brinca que tem quatro namorados — nenhum deles sério - e que está solta na pista. "Solteira, eu sou um perigo (risos). Sou tipo homem", declarou a artista.

Foto: Reprodução/Instagram

Um dos 'quatro' namorados de Luana, segundo a publicação, é o português Ruben Rua com quem divide o “Like Me”, o reality com 12 influenciadores. No rol de affairs também estão dois brasileiros que vivem em Lisboa: Igor Marchesi e Vinicius Caldeira, de quem Luana não larga. “Solteira, eu sou um perigo (risos). Sou tipo homem”, diz a atriz, que ainda tem no coração um lugar especial para o barman Douglas Silva, de São Paulo.

Luana destacou ainda que não pensa mais em casamento. “Tem sempre um vitimismo que cerca a mulher na separação. Fica todo mundo com pena, porque a gente que fica com os filhos (...) E não! Acabei de me separar, por que é que vou querer alguém novo? Acho que nunca mais vou casar. Quero passar o rodo, namorar, me divertir. Estou na Europa, é verão. Já construí o meu castelo.”, destacou.