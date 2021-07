“Sommerliers de vacina" usam site colaborativo para escolher onde se imunizar 

Você sabia que o posto de vacinação contra a Covid-19 do Candeal Pequeno aplicou 110 doses de vacinas na última quarta-feira e que, dessas, 11 foram da Janssen e 99 da Astrazeneca? E que, um dia antes, na unidade Virgílio de Carvalho, no Bonfim, 333 pessoas foram imunizadas com a Pfizer? Informações como estas, atualizadas em tempo real, estão disponíveis no site Onde Tem Vacina, criado há cerca de dois meses e que traz dados de todo o país fornecidos pelo SUS e, também, pelo público.

Criado para informar sobre imunização da Covid-19, site vem sendo usado também por quem busca vacinas específicas (Foto: Pexels/Divulgação)

Idealizada para ser uma plataforma colaborativa gratuita, o serviço tem gerado uma certa polêmica já que muitos usuários – os sommeliers de vacina - têm recorrido à página para decidir aonde ir se imunizar, elegendo o local de acordo com a vacina disponível – Janssen e Pfizer são as mais “disputadas”. Com o aumento de comentários focados neste tipo de informação, o site passou a exibir um banner com o recado: “Vacina boa é vacina no braço! ”.

O Onde Tem Vacina é um projeto desenvolvido com recursos próprios para ajudar o país na luta contra a Covid-19. O portal combina dados públicos atualizados diariamente com uma plataforma moderna para democratizar, em tempo real, a situação da vacinação nas cidades brasileiras.

Temporada baiana

De férias da sua empresa de consultoria, a N Ideias, o publicitário baiano Nizan Guanaes desembarcou nessa sexta-feira, 09, para uma temporada de 10 dias em Salvador. Ao lado da esposa, Donata Meirelles, ficará hospedado no apartamento de Flora e Gilberto Gil, no Corredor da Vitória.

Donata e Nizan (Foto: Divulgação)

Na próxima segunda-feira, Nizan terá um compromisso especial. Vai participar da abertura do Carreira e Conexões, evento de lançamento do Conecta EAUFBA, rede de ex-alunos da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. “Vou falar sobre a ligação amorosa que tenho com a Escola de Administração, onde me formei, e pensar a frente como a gente pode conectar toda essa cadeia”, nos disse.

Destaque da semana

Da Paralela ao Horto, da Vitória à Graça, quase todos os condomínios de alto padrão da cidade têm, pelo menos, um apartamento com algum cômodo ilustrado por George Pereira, artista plástico soteropolitano que, há quatro anos, vem se especializando nestes painéis, que se somam às telas que pinta e às esculturas em porcelana que assina.

George Pereira (Foto: Giulian Mattos/Divulgação)

Do início da pandemia, em março do ano passado, até hoje, já foram mais de 300 projetos entregues, a maioria feitos com uma técnica de aquarela para parede desenvolvida por ele em cartelas de cores exclusivas, retiradas das cerca de 300 tonalidades que desenvolveu. “A demanda aumentou muito, cerca de 200%, depois que as pessoas ficaram mais em casa. Parece que o olhar interessado por coisas mais sensíveis voltou”, avalia. Tanta dedicação e o resultado primoroso do seu trabalho fizeram com que a agenda de George ande lotada. “Tenho trabalho marcado para daqui há um ano”, revela o artista, que passou a ser requisitado por diversos profissionais de arquitetura e design de interiores da cidade.

Sociedade ampliada

Flávio Bandeira (Foto: Divulgação)

Sócio do restaurante Amado, Flávio Bandeira assumiu também a sociedade do restaurante Manacá, em Camburi, no litoral de São Paulo, ao lado de Edinho Engel e de Maurício Cavalcante. Sua rotina, agora, deve ser 20 dias em Salvador e 10 em Camburi. Paulistano radicado na Bahia, Flávio tem experiência de 20 anos na área de gestão em negócios gastronômicos. A paixão pela cozinha vem de berço – e da admiração pela mãe, que também foi chef –, mas no Manacá sua responsabilidade reside nos setores administrativo e financeiro.

Área nobre

Decidido a continuar morando em Interlagos, no Litoral Norte, o publicitário João Santana está vendendo o apartamento de quase mil metros quadrados que possui em um dos edifícios mais luxuosos da cidade, o Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória. O comprador é um empresário também baiano do ramo de educação. Conhecido por trabalhar nas vitoriosas campanhas de Lula em 2006 e de Dilma em 2010 e 2014, João Santana está comandando a comunicação do PDT, partido que tem como possível candidato à presidência da República o ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes.

Números inéditos

A Bahia deve alcançar 10,4 milhões de toneladas em 2021 na safra de cereais, oleaginosas e leguminosas. O resultado representa um aumento de 4,1% na comparação com a safra 2020, que foi o melhor resultado da série histórica da pesquisa. A análise e sistematização foram feitas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Jantar a 4 mãos

Marcelo Fugita e Elia Schramm (Foto: Divulgação)

Bartô Feitosa, Karine Queiroz e Jel Queiroz selecionaram a dedo os clientes do seu restaurante Soho, na Bahia Marina, e os convidaram a adquirirem mesas para uma noite especial, quarta-feira, com direito a jantar a quatro mãos, assinado pelos chefs Elia Schramm e Marcelo Fugita. “Fizemos uma interação do contemporâneo com a culinária asiática para proporcionar aos baianos uma experiência sensorial com novas técnicas e sabores”, nos disse Marcelo. O encontro gastronômico foi realizado em parceria com os vinhos Esporão, Quinta do Crasto e Quinta das Murça.