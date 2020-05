'Sonho dele era viver relação sem preconceito', diz suposto ex-namorado de Gugu

O chefe de cozinha Thiago Salvático, suposto ex-namorado de Gugu, deu mais detalhes, em entrevista ao Fantástico no último domingo (17), da sua relação com o apresentador e disse que o maior sonho de Gugu era viver a relação dos dois "sem preconceitos por conta da orientação sexual".

Salvático entrou na Justiça alegando ter direito a parte da herança bilionária deixada pelo apresentador. Para isso, ele afirma que mantinha um relacionamento com Gugu desde 2011 e busca o reconhecimento da união estável por vias jurídicas.

"Minha relação com o Gugu foi baseada em muito amor, cumplicidade. Eu tenho muito orgulho de ter vivido", disse. "O maior sonho dele era viver essa relação sem preconceito por orientação sexual, viver o amor sem sofrer as consequências".

Thiago, que vive na Alemanha e é dono de duas sorveterias, esteve no enterro do apresentador, em São Paulo, há seis meses.

Rose alega traição

A mãe dos três filhos de Gugu, Rose Miriam, também concedeu entrevista ao Fantástico e afirmou "nunca ter ouvido" o nome de Thiago Salvático. Ela também luta para ter sua união com Gugu reconhecida na Justiça, já que os dois nunca se casaram.

"Nunca ouvi falar no nome, eu gostaria de dizer que o Gugu em vida hoje jamais assumiria uma vida extraconjugal", falou. "Ele jamais teria uma família que não fosse a nossa. Ele era muito feliz comigo e com os filhos".

Advogados de Rose disseram que levar uma relação a público é fator fundamental para o reconhecimento de uma união estável e afirmaram que se a relação do apresentador com Thiago existiu, ela era "oculta" e uma "traição".

Enquanto a Justiça decide se Gugu tinha uma relação estável com Thiago, com Rose ou com nenhum dos dois, o inventário continua parado e quem toma conta da fortuna deixada pelo apresentador é a irmã dele, Aparecida Liberato, nomeada inventariante no testamento.