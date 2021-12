Sonho do Vitória, técnico Geninho está descartado neste momento

O Vitória está em processo de reformulação de elenco e já anunciou 10 novos reforços para a temporada 2022. Mas falta uma peça fundamental na equipe: um comandante. O sonho da diretoria era Geninho, mas a ideia, em um primeiro momento, está descartada.

Presidente em exercício do clube, Fábio Mota afirmou que esteve perto de um acerto com o técnico nas últimas semanas, mas que um problema pessoal afastou a ideia.

"Geninho seria o treinador de todos nós. De mim como torcedor, como presidente. Conversamos com ele, praticamente acertamos. De última hora, ele disse que não poderia treinar o clube nesse primeiro momento, que tinha dificuldade com a família. Inclusive já tinha passagem para ele vir, iria ser apresentado no dia seguinte, mas não pôde vir", disse Fábio, em entrevista coletiva na última quinta-feira (16).

O treinador faz parte, inclusive, da equipe que ajuda na montagem do elenco para a temporada 2022. Até aqui, foram anunciados os zagueiros Éwerton Páscoa e Alisson Cassiano, os laterais Alemão, Salomão e Vicente, o volante Pablo e os atacantes Guilherme Queiroz, Erik, Roberto e Luidy.

"Mandamos a relação de jogadores todos, criamos operação de contratação. Esses jogadores foram passados para Geninho. Ele deu uma olhada, avaliou. Estava muito bem avançado. Infelizmente, não deu certo nesse primeiro momento", comentou o presidente em exercício.

Geninho esteve no comando do Leão entre 2019 e o início de 2020. O treinador foi um dos responsáveis por salvar a equipe do rebaixamento à Série C em 2019. Na temporada seguinte, ele foi demitido do cargo após a pausa nas competições por conta da pandemia. Na ocasião, o auxiliar Bruno Pivetti foi efetivado no cargo.

A expectativa é de anunciar a nova comissão técnica até o início do ano que vem. O Vitória se reapresenta no dia 3 de janeiro, quando começa os trabalhos para a temporada 2022 - em que disputará o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série C. Fábio também descartou a possibilidade de ter dois treinadores, sendo um para o estadual e outro para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

"Não trabalhamos com essa possibilidade (...) Acho que antes do Campeonato Baiano a gente anuncia a nova comissão técnica, que será a comissão técnica do clube [até o fim da temporada]".

