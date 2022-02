Sonhos eróticos e ‘seca’ embalam conversas no BBB22: ‘Hormônios à flor da pele’

Com menos de três semanas de programa no ar, que tem previsão para durar cerca de três meses, a abstinência sexual entre sisters e brothers no Big Brother Brasil 22 já começou a dominar algumas conversas no reality.

Nessa quarta-feira (2), o assunto foi puxado pela cantora Naiara Azevedo, que revelou ter tido um sonho quente na madrugada anterior. A sertaneja disse que estava beijando alguém “proibido” a noite inteira em seus sonhos de uma noite de verão.

Quando Jessilane perguntou se a pegação foi além dos beijos, Naiara negou. Depois disse: “Para quem não tem nada, um pouquinho que você tem já está bom. Estou sem fazer nada, estou na xepa, um sonhozinho de leve”, disse a cantora, aos risos.

“Acho que a gente está com tanta fome que estamos sonhando que estamos nos satisfazendo de outra forma”, opinou Jessilane. “Sonhando com um boy que nem é meu, sai fora”, emendou Naiara.

Natália contou que sonhou com uma versão “adulta” do BBB. “Ai, gente do céu, o que está virando isso aqui? […] A galera está com os hormônios à flor da pele”, brincou a sertaneja ante o comentário. “Claro, minha filha, já é três semanas sem. Está doida?”, retrucou Natália Deodato.

A professora Jessi deu então para calcular o período de ‘seca’. “Três semanas, não! Se você pensar bem, um mês. A gente já estava uma semana atrás presas, mais uma semana, na verdade”, pontuou.

“Você acha que eu não estou passando mal, não? Chama o bombeiro”, brincou Natália. “Eu já fiquei muito tempo sem”, revelou Naiara.

“O máximo que eu passei sem foram três meses”, calculou Jessi, que continuou as elucubrações sobre o assunto: “Se você faz muito, quando você para uma, duas, três semanas, já sente falta. Mas, se você não faz muito, você não liga. Eu já tive altos e baixos em relação a sexo. Já tive momentos de fazer muito e já tive momentos de fazer nada, então não sinto tanta falta”.

Leia mais em Alô Alô Bahia