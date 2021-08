Sorria com a collab entre Farm e Smiley®

Uma estampa divertida sempre anima o look. Por isso, olhos abertos nesta parceria entre a Farm e a Smiley®. A collab traz o ícone atemporal de felicidade em prints com toque tropical e alto astral. A coleção chega às lojas a partir do dia 24 de agosto abusando das cores, com tons de amarelo, rosa, verde e azul. As peças vão de t-shirts e camisas a calças e macacões, para vestir corpos variados. Uma ótima inspiração da campanha é essa mistura de moletom oversized estampado mais shortinho de crochê colorido. Super cool!

Beeem versátil

Que tal uma bolsa no estilo curingão para você chamar de sua? O vixe amou o modelo da Marisa, transversal e com tachinhas. Dica de stylist: experimenta usar combinando com uma bota no estilo western. Preço: R$ 119,95

Do coração

Um chinelão é aquele calçado que imprime conforto e quando bem pensado pode dar bossa a uma produção casual. A dica é eleger a peça certa, como esse modelo arrematado na lojinha virtual da Saloon 33 que se diferencia dos básicos pelo coração partido. Custa R$ 119,9.

Pura cor

Um acessório coloridão acende de imediato o look de todo santo dia e ainda é capaz de roubar a cena de imediato, a depender do tamanho e do designer. Quem quer algo com essa pegada, vale prestar atenção no brinco batizado de Olodum garimpado no e-commerce da Farm. Você leva para casa por R$ 79.

Achadinho

Está atrás de um par de óculos de sol sofisticado mais com aquele precinho amigo do bolso? Então, dá aquela espiadinha no e-commerce da Shein, endereço virtual que você descola esse par muso e paga apenas R$ 37,95.

A hora do verde

Amantes de plantas que adoram um cachepot estilizado para botar uma mudinha e dar aquele aconchego a um cantinho da casa, olhos abertos para essa aposta da Casa que Tem em porcelana que ainda vem com uma base. Preço: R$ 124.

***

Nota 10: Fashionistas de plantão estão fazendo um revival do estilo "Ano 2000", com direto a top metalizado, saia de cintura baixa e bolsa baguete.

Nota 0: Um homem entrou no elevador, sem máscara, nitidamente bêbado, e gritando bem alto que não precisavam de proteção facial porque tinha testado negativo. De última!