Sorriso Maroto adia show na Bahia após problema de saúde de vocalista

Após a confirmação de um problema de saúde, o vocalista Bruno Cardoso, do grupo de pagode Sorriso Maroto, irá precisar se afastar dos palcos. Por conta disso, um show que a banda faria no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, no próximo dia 23, será adiado.

A produção confirmou através de nota a informação. Uma nova data para a apresentação será divulgada em breve. Já com relação a festa que ocorrerá no dia 23, uma atração será contratada para substituir Sorriso Maroto.

A produção disse ainda que os clientes que já adquiriram os ingressos e não tenham interesse em curtir o evento do dia (23), e nem na nova data que será divulgada posteriormente, poderão pedir o ressarcimento nos pontos de vendas onde foi efetuada a compra do ingresso a partir do dia 13 de agosto.

Confira a nota enviada pelo Armazém Hall

