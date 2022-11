Sorteio define grupos da Copa do Nordeste; veja os adversários de Bahia e Atlético

O caminho dos clubes baianos na Copa do Nordeste de 2023 está definido. Os grupos da competição foram sorteados nesta segunda-feira (21), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Já garantidos, o Atlético de Alagoinhas está na chave A, e o Bahia, na B.

O Esquadrão entrou na fase de grupos por ser o time baiano mais bem colocado no ranking da CBF. Já o Atlético é o atual campeão estadual.

Outras duas equipes baianas lutam por uma vaga na fase de grupos. Vitória e Jacuipense estão no pré-Nordestão, a seletiva de duas fases para alcançar a etapa dos grupos. O Leão estreia no dia 5 de janeiro, contra o Cordino-MA, e o Jacuipense pega o Altos. Se avançarem, as duas equipes se enfrentarão na por uma vaga na fase regular.

Os potes do sorteio foram definidos através do ranking da CBF. O Bahia foi ficou no 1, junto com Fortaleza, Ceará e Sport:

POTE 1: Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport

POTE 2: CRB, Sampaio Corrêa, Náutico e ABC

POTE 3: Campinense, Sergipe, Atlético e Fluminense-PI

Os grupos A e B receberam dois clubes de cada pote. Por critério da competição, dois clubes do mesmo estado não podem ficar na mesma chave. Assim, como o Bahia caiu no grupo B, automaticamente o Atlético de Alagoinhas foi para o A. Após o sorteio, as chaves foram definidas da seguinte forma:

Grupo A: Sport, Fortaleza, Atlético de Alagoinhas, CRB, Sampaio Corrêa e Fluminense-PI

Grupo B: Ceará, Náutico, Bahia, ABC, Campinense e Sergipe

Como o sorteio aconteceu antes da seletiva, um ajuste deve ser feito nos grupos, que receberão mais duas equipes cada. Se passar de fase, o Vitória, por exemplo, não poderá ficar no mesmo grupo do Bahia.

Regulamento

Em 2023, o regulamento da Copa do Nordeste seguirá o mesmo dos últimos anos. Os times de um grupo enfrentam o outro em turno único e, ao final da primeira fase, os quatro colocados de cada chave avançam às oitavas de final.

Na fase mata-mata, os confrontos serão definidos em jogos únicos até a semifinal (incluindo esta). As equipes de melhores campanhas têm a vantagem do mando de campo. Apenas a final será disputada em dois jogos.

A fase de grupos está prevista para começar no dia 22 de janeiro, e a decisão será em 3 de maio. Com quatro títulos cada, Bahia e Vitória são os maiores vencedores do torneio.