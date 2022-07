Soteropolitanas: filme mostra importância da mulher na construção de Salvador

Um retrato do olhar de mulheres negras sobre Salvador. Essa é a principal abordagem do filme Soteropolitanas, um registro documental e poético de 25 minutos que apresenta, através de depoimentos, poemas, imagens e música, a importância da mulher na construção da cidade.

Realização da Lima Comunicação em uma coprodução da Papa Jaca Filmes e Têm Dendê Produções, Soteropolitanas é um filme baseado em um poema escrito pelas mãos de várias mulheres de Salvador, especialmente de mulheres pretas. O trabalho ganha a primeira exibição nesta quarta (27), às 18h, na Casa do benin, no Pelourinho.

"Esse filme fala sobre a ideia dessa Salvador Mulher, que pariu tantos talentos e abriga tantos outros. Uma Salvador Mulher que atua e luta para a construção dessa sociedade igualitária e humanitária, sobretudo nesse mês, que é o Julho das Pretas", explica Keyti Souza, Produtora Executiva da obra.

A produtora avalia que essas são temáticas importantes que atravessam as mulheres e reverenciam suas próprias ancestralidades: "fala sobre ser mulher nessa sociedade, ser uma mulher preta e a diversidade de existências dessas mulheres. Trata de como nós, mulheres, somos parte da criação e do desenvolvimento dessa de Salvador".

A produção é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha e ao Dia Nacional de Tereza de Benguela e faz parte das comemorações pelo 25 de julho, evidenciando, nesta data, as potências das soteropolitanas.

"O filme conta com oito protagonistas com diferentes idades e trajetórias dentro dessa cidade e, em meio a representações diversas, faz um chamado para falar sobre o ontem e mostrar como essas mulheres chegaram em Salvador e como chegaram nesse atual momento da história. A partir dessas referências, um poema gera uma reflexão sobre o ponto de vista ao fazer uma saudação às mulheres ancestrais que dão força para as mulheres contemporâneas falarem das suas lutas", completa a diretora Vânia Lima.

"Salvador é a grande matriarca negra brasileira. Do ventre fértil da Roma Negra é gerada a negritude em toda a sua riqueza e diversidade cultural. Soteropolitanas é uma justa homenagem às várias mulheres negras de Salvador", define o Gerente de Equipamentos Culturais da FGM, Chico Assis.

Soteropolitanas terá exibição nos Espaços Boca de Brasa e Casa do Benin, geridos pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) apoiadores do projeto e ficará disponível nas redes sociais da FGM e do Grupo Têm Dendê.

Confira a programação:

- 27/07, 18h - Casa do Benin (Pelourinho)

- 28/07, 19h - Espaço Boca de Brasa Cajazeiras

- 29/07, 15h - Espaço Boca de Brasa Céu de Valéria

- 29/07, 19h - Espaço Boca de Brasa Subúrbio 360