Soteropolitanos enfrentam filas grandes em pontos de vacina contra covid

Quem já pode tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19 enfrenta longas filas nesta sexta-feira (21) em Salvador. A espera é grande tanto nos pontos de drive-thru como nos pontos fixos, que atendem os pedestres.

Segundo o Filômetro, nos drives, as filas são intensas no Shopping da Bahia, UFBA - Ondina (PAF 1), Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências (Cabula e Brotas), Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, Atakadão Atakarejo, Parque de Exposições e na Arena Fonte Nova.

Nos pontos fixos, há filas intensas na USF Teotônio Vilela II, USF Curralinho, USF Vale do Matatu, Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências (Brotas), 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, USF Claudelino Miranda Resgate e na USF Cajazeiras X.

Os drives sem fila, de acordo com o site, são os que estão aplicando a segunda dose da vacina de Oxoford/Astrazeneca: USF San Martim III, Universo - Universidade Salgado de Oliveira e o Shopping Bela Vista. Já os pontos que têm menos filas são USF Cajazeiras V e USF Vila Nova De Pituaçu.