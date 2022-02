Soteropolitanos fazem fila para curtir 'folga' do Carnaval na Ilha de Itaparica

Não tem Carnaval de rua, mas tem clima de feriado para os soteropolitanos, sim. Na manhã deste sábado (26), o Terminal Náutico da Bahia registrou um movimento bastante intenso de passageiros que queriam embarcar para curtir a folia na Ilha de Itaparica.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), oito embarcações estão realizando a Travessia Salvador-Mar Grande, com horários de saída de meia em meia hora ou de 15 em 15 minutos. As filas estão imensas desde sexta (25).

Filas impressionaram na noite desta sexta-feira (25) (Foto: TV Bahia/Reprodução)

Por volta das 9h, a fila para embarque no Terminal Náutico estava com tempo de espera estimado em 40 minutos, e a expectativa é que o fluxo de usuários saindo de Salvador siga bastante intenso durante todo o dia. Já o fluxo de saída do Terminal de Vera Cruz está bastante tranquilo, com embarque imediato.

A viagem de Salvador até Itaparica tem sido realizada em tempo médio de 40 minutos e as condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos, que tem mar calmo e ventos fracos, são consideradas boas.

Neste sábado, o último horário saindo de Salvador está programado para as 19h30. De Mar Grande, a última saída será às 18h.

Horários da Travessia Salvador-Mar Grande

De Salvador para Mar Grande – 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30.

De Mar Grande para Salvador – 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h

Catamarãs para Morro de São Paulo e escunas têm grande procura

Não é só a Ilha de Itaparica que tem grande procura dos soteropolitanos. Os catamarãs da travessia Salvador-Morro de São Paulo também estão sendo bastante disputados nesta manhã, por conta do deslocamento de turistas com destino à Ilha de Tinharé.

As próximas saídas do Terminal Náutico estão programadas para as 9h, 10h30, 13h e 14h30 - o primeiro catamarã saiu às 8h30.

De Morro de São Paulo, as saídas são às 9h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h. As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias no Terminal Náutico da Bahia, na capital, e nas agências das empresas em Morro de São Paulo, e custam R$ 113.

Também estão com alta procura as escunas de turismo que fazem o passeio pelas Ilhas da Baía de Todos-os-Santos. Elas começam a sair às 8h, fazem paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, e retornam às 17h30 a Salvador. A tarifa do passeio é R$ 80.