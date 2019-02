Sou bem baiano, bem da festa, do dendê, do axé; meu Carnaval é de rua

Sou bem baiano, bem carnavalesco, sou bem da festa, sou do dendê, do axé, adoro os festejos populares da Bahia, principalmente os que acontecem de novembro até o final de fevereiro. Carnaval pra mim começa uma semana antes, tem um bloco de fanfarra de rua que sai aos sábados no Santo Antônio. Vou fantasiado, curto muito.

No fim de semana, tem o Furdunço, que eu também tô colado, tem muita atração local alternativa. E é sem corda, né? Então, muito minha cara mesmo. Apareço também nas fanfarras da Barra, aqueles bloquinhos de rua, é um pouco elitista, mas é massa também, traz um pouco do resgate desse Carnaval de rua, que eu me amarro.

Quinta-feira é dia d'Os Mascarados. Vou fantasiado, tocando o terror. É um rolé LGBT e eu não me importo com isso, até gosto, na verdade. Quem é hétero e está lá é porque não é homofóbico, né?. E sexta é rua, procuro o Centro da cidade, lá pelo Pelourinho, onde tem muita atração boa em palco.

Sábado, com certeza, é o Ilê Ayiê! Moro perto do Curuzu e, nascido e criado vendo o Ilê passar, estou colado. Domingo é rua, tô no Centro, às vezes vou pra Barra... Mas meu Carnaval é de rua. Fico ligado também no palco do rock. Tem atração pra todo mundo no Carnaval de Salvador. E é legal justamente por isso.

Gosto bastante de ver passar o arrastão na quarta-feira. Não tenho pique pra ir atrás. não. Mas gosto de ver.

Já sai travestido. Peguei uma fantasia de minha filha e transformei numa coisa mais adulta. Já sai de gladiador também. Bem hétero chatinho, né? Esse ano quero botar uma personagem de Wakanda.

Tem uma parada muito foda que eu vejo sempre, que são os blocos afro. Ver o Malê na avenida é uma coisa muito linda! Não vejo mais por causa dos horários... A gente deveria ter os blocos afro circulando mais cedo.





Marcelo Santos, 31 anos, administrador