Sou Verão encerra 5ª temporada com mais de 5 mil participantes

Na última edição da sua quinta temporada, o Sou Verão recebeu neste sábado, 25, entre as 8h e às 12h, mais de 500 participantes na praia de Tubarão (Paripe). Divididos entre a prática esportiva gratuita de skate longboard, patins, futevôlei, frescobol e canoa havaiana, o projeto trouxe ainda a oferta de atendimentos para aferição de pressão, teste de glicemia, bioimpedância, limpeza de pele e quick massage.

Percorrendo as praias da Barra (Porto e Farol) e Tubarão (Paripe) ao longo de 8 edições - entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 -, o Sou Verão deu adeus à temporada com um saldo superior a 5 mil participantes, reforçando seu compromisso em dialogar e se aproximar da população, além de estimular o cuidado com a saúde e bem-estar do soteropolitano.

Arthur Oliveira, Arthur alexandrino, Gustavo Silva e Rogério Souza jogaram futevôlei

Cheio de animação e desenvoltura, o escoteiro Rogério Souza, 11 anos, tirou a manhã para se divertir no futevôlei. Acompanhado dos amigos Arthur Oliveira, 9, Arthur Alexandrino, 13, e Gustavo Silva, 9, o pequeno Rogério explicava, todo entusiasmado, a diferença entre o futebol de campo e de areia. “É uma diferença de estilos, muda a bola e as regras, além da areia, é claro! Eu vim todos os dias aqui em Tubarão, mas hoje acordei 6h30 para não perder nada”, relatou o jovem morador de Paripe.

Vitor Lins, Herbert Patrick, Ederson Trindade e Ingrid Lima preferiram o frescobol

Autointitulado jogador amador, o estudante Vitor Lins, 16, se juntou aos parceiros Ederson Trindade, 16, Herbert Patrick, 18, e à jovem Ingrid Guimarães, 25, para uma partida compartilhada de frescobol. “Minha vó soube do projeto e nos trouxe. Essa é a segunda semana, mas é uma pena que vai acabar, por mim teria para sempre”, diz o morador de Tubarão.

Maria Luiza, Andressa Pereira, Alex Santos Antônio Nunes e Henrique Silva encararam a canoa havaiana

Marcada pela grande presença de crianças e jovens adolescentes, os esportes de praia foram mais uma vez aprovados pela população. Pela primeira vez na canoa havaiana, os pequenos Henrique Silva, 11, Alex Santos, 11, Andressa Pereira, 11, Maria Luisa Oliveira, 10, e Antônio Neunes, 8, foram os primeiros a embarcarem na aventura do mar. Escoteiros do grupo Ruy Barbosa 37 BA, a criançada garantia não ter medo de novas experiências. “É muito legal, mas também cansa. Gostei do trabalho em equipe e de ficar lá no fundo vendo a areia. Super massa”, contou Antônio.

Gratuito e aberto ao público durante toda temporada, o projeto idealizado pelo Jornal Correio ofereceu, em todos os encontros, a presença de instrutores especializados e equipamentos, como joelheiras e capacetes, a fim de garantir a diversão e segurança de todos os participantes.

João Silas Santos Souza com a mãe, Rosane Santos Souza

Ao lado do filho, o pequeno João Silas Santos Souza, de apenas 8 anos, a diarista Rosane Santos Souza, 44, era só orgulho ao vê-lo andar no skate longboard. “Nós vimos a programação na TV e eu logo resolvi trazê-lo. Essa é a segunda vez. Entre a semana anterior e agora fizemos um acordo de bom comportamento, ele se comportou e por isso nós estamos aqui”, explicou a moradora de Fazenda Coutos.

Flavínia Vitória escolheu os patins

Descolada nos patins, Flavínia Vitória, 11, revelou gostar mais de praticar o esporte durante o projeto. “Eu tenho patins em casa, mas os daqui são mais rápidos e ainda tem todo mundo andando junto. Queria tanto vir que acordei minha mãe cedinho para me trazer”, contou a sorridente estudante, acompanhada da sua mãe Noeli Gomes, 43.

Atenção à saúde

Um dos primeiros a chegar ao estande da Drogaria São Paulo, o aposentado Osório Reis, 60, aproveitou o projeto para fazer uma verificação rápida na saúde. “Eu soube da programação pela Rádio Maré e vim hoje. Fiz aferição de pressão e teste de glicemia, acho que o açúcar está um pouco alto, mas já era de esperar por causa da cerveja (risos). Já conheço a Drogaria São Paulo lá da Pituba, onde eu era cliente. Gostei muito da iniciativa”, expôs o morador de Paripe.

Um dos primeiros a chegar ao estande da Drogaria São Paulo, o aposentado Osório Reis fez uma verificação rápida na saúde

No auge dos seus 63 anos, a empregada doméstica Bernadete Sacramento esteve pela segunda vez no estande da Vitalmed. “Há 15 dias, eu vim com minha neta e a deixei nos patins, mas hoje vim sozinha tomar uma massagem e relaxar o corpo. Essa massoterapeuta é mil! Quero até saber onde ela atende, esse projeto deveria ser o ano todo, né?”, reivindica a senhora.

Bernadete Sacramento foi fazer massagem no estande da Vitalmed

Com programação encerrada para essa temporada, o Sou Verão é uma realização do Jornal CORREIO com apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo, Litoraneus e UniFTC.