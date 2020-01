Sou Verão se despede da Barra com mais de 800 participantes

O Sou Verão se despediu das praias do Porto e Farol da Barra neste sábado, 18, recebendo mais de 800 participantes, divididos entre as práticas de canoa havaiana, frescobol, futevôlei, patins e skate longboard, além dos atendimentos para testes de glicemia, aferição de pressão, bioimpedância e limpeza de pele, oferecidos pela Drogaria São Paulo, e massagens relaxantes – no estilo quick massage, disponíveis no espaço da Vitalmed.



Com lotação encerrada desde as 8h30, a canoa havaiana confirmou o sucesso em mais um ano. Garantindo participação na primeira saída ao mar, os irmãos Paulo Roberto, 60 anos, Telma Lessa, 61, e Ana Angélica Borges, 63, voltaram encantados com a experiência. “A canoa é maravilhosa! O comandante é ótimo, o clima de entrosamento, união e sintonia fazem toda diferença. Com certeza indico para que todos vivenciem essa sensação”, garante Ana.

Funcionário público e frequentador das praias da Barra desde 1977, Manoel Borges, 61, costuma usar as areias do Porto para se exercitar. “Eu jogo futevôlei aqui desde os 18 anos. Achei ótimo esse projeto do Jornal Correio, que estimula a interação da turma, promovendo saúde e qualidade de vida”, destaca.

Manoel Borges foi de futevôlei

Assíduo no Sou Verão, o compositor Ricardo dos Santos, 36, garante que é a sua terceira participação no projeto. “Agora estou com o frescobol, mas comecei batendo uma bola no futevôlei. Participo dos esportes oferecidos desde o ano passado e esse ano é a segunda vez que venho. Esporte na areia é bom pois ajuda na saúde e ainda estimula a galera preguiçosa para a prática de alguma atividade”, afirma o morador da Federação.

Na pista

Comerciante da Barra, o vendedor de coco José dos Santos, 30, deu uma pausa nas vendas para matar a saudade do skate. “Eu andava quando morava em Camaçari, mas desde que vim pra cá, parei. Eu gostei porque tem os instrutores e esses equipamentos (de segurança) ajudam a não se machucar na queda. Tá massa”, revela o ambulante, completando que as vendas ficam aquecidas com a realização do projeto. “O esporte anima a galera”, conclui.

O casal André Motta e Jéssica Dantas se divertiram andanto de patins

Cheios de disposição, a estudante de nutrição Jéssica Dantas, 28, e o namorado André Motta, 27, saíram da Estrada do Coco para curtir o sol e os patins no Farol. “Todo mês, tiramos um dia no final de semana para virmos à Barra. Quando cheguei aqui hoje até me espantei por ser de graça, geralmente essas coisas são pagas. Achei o máximo, principalmente por ter parado de andar de patins na infância e hoje pude relembrar”, destaca Jéssica.

Atendimentos gratuitos

Sempre atentas à saúde, as aposentadas Jacira Pereira Moledo, 59, e sua tia Maria Auxiliadora Maia, 75, passeavam na Barra quando avistaram o estande da Vitalmed. “A gente costuma se exercitar aqui na Barra quase que diariamente. Ficamos muito felizes em ver esse projeto acontecendo. Aqui na Vitalmed fizemos teste de glicemia e aferição de pressão, o que foi ótimo para dar uma conferida da saúde”, garante Jacira.

Jacira Moledo e Maria Auxiliadora aproveitaram para medir a pressão e glicemia

Cliente semanal da Drogaria São Paulo, o enfermeiro Paulo Sérgio Cordeiro, 56, aproveitou o serviço de bioimpedância oferecido pela drogaria para descobrir como está seu índice de gordura corporal. “Primeira vez que faço o teste de bioimpedância e já descobri que preciso diminuir um pouquinho meu índice de gordura. Acho que vou intensificar minhas caminhadas”, finaliza o risonho morador da Barra.

Já o enfermeiro Paulo Sérgio Cordeiro aproveitou o serviço de bioimpedância oferecido pela Drogaria São Paulo

Em clima de despedida, a última edição do Sou Verão acontece no próximo sábado, 25, na praia de Tubarão (Paripe), das 8h às 12h. Para participar basta levar um documento de identificação com foto e se inscrever no local. No caso de menor de idade é preciso ir acompanhado do responsável. O acesso será feito por ordem de chegada. A distribuição gratuita de senhas acontece a partir das 8h. Para praticar e se divertir com segurança, o Sou Verão oferece instrutores especializados e equipamentos como joelheiras e capacetes.

Em sua 5ª edição, o Sou Verão é uma realização do Jornal CORREIO com apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo, Litoraneus e UniFTC.