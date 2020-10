A brand Soul Dila se inspira no Recôncavo Baiano, mais especificamente em Cachoeira e cria estampas trendys que roubam, imediatamente, nosso olhar. Elas dão vida às peças atemporais que permeiam a nova linha batizada Belezas do Recôncavo. Em tempo: a marca vem abandonado alguns padrões da indústria da moda, como o termo "coleção", e segue o mood de valorizar peças capazes de durar no nosso guarda-roupa. Entre as apostas de prints, estão a Carranca, a folha da maniçoba, e a Helicônia, planta tropical típica da Mata Atlântica.

Pura paixão

Que tal um tênis descolado para você chamar de seu? Esse modelito da Arezzo (arezzo.com.br), batizado de ZZ Play, é aquela peça perfeita para dar um toque divertido À produção. O vixe amou a opção vermelha, em lona e sem cadarço, para injetar uma bossa extra ao look do dia. Preço: R$ 149,9.

Hora da piscina

Verão chegando e aquela vontade de passar o dia deitada em uma boia no melhor relax? Se rolou sentimento, olhos abertos para este modelito fun, em formato de picolé, arrematado na Loja das Boias (lojadasboias.com.br). Preço: R$ 140.

Novo hit

Os modelitos de shorts godê são os queridinhos do momento. Se você curte o hit, dá uma espiadinha neste achado pink arrematado na loja Big Lu (biglustore.com.br). Custa R$ 169,9 e fica trendy com uma camiseta mais podrinha.

Achadinho

Se você não está usando brincos grandes por conta da máscara, mas não abre mão de uma peça de efeito, vai adorar essa aposta da marca Tuliska, ideal para quem curte aquela pitada rocker no visu. Onde achar? E-commerce da Dafiti(dafiti.com.br). A peça é amiga do bolso - custa R$ 25,69 - e vai bem com tudo.

Lacre certo

As fashionistas loucas por óculos de sol devem se ligar nos modelitos à venda na lojinha virtual da loja Blox (lojablox.com). As peças flertam com informação de moda e têm aquela estética beeeem lacrativa, que a gente adora. Dica esperta: chame a amiga e invista na promoção que está rolando: nela, duas peças saem por R$ 119. Difícil, mesmo, é escolher…





nota 0

Um rapaz encontrou um amigo na vila em Praia do Forte. Na hora dos cumprimentos, disse ao outro: “tira a máscara que quero ver seu rosto”. De última!

nota 10

As fashionistas estão criando suas próprias muscle tees, peças que viraram febre pelas ombreiras bafônicas e pelo shape que mistura regata mais camiseta.