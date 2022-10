Sport e Vasco vencem e se aproximam do Bahia na Série B; veja a classificação

A situação que era confortável começou a se complicar para o Bahia na Série B. Há cinco jogos sem vencer na competição, o time viu os concorrentes se aproximarem nesta 33ª rodada.

O empate por 1x1 com o Novorizontino, somado ao triunfo do Sport sobre o Brusque (1x0), reduziu a distância do tricolor para o 5º colocado. O Leão pernambucano, primeiro time fora do G4, agora tem 49 pontos e está a quatro do Bahia, que tem 53, ainda na 3ª posição.

O Vasco venceu o Operário de virada por 3x2 fora de casa, chegou aos 52 pontos e colou no time baiano. Já o Grêmio, vice-líder, bateu o CSA em casa por 2x0 e foi a 56.

A diferença do Bahia para o 5º colocado pode diminuir ainda mais no encerramento da rodada, quarta-feira (5). O Ituano visita o Cruzeiro no Mineirão e, se vencer, vai a 50 pontos. Neste cenário, ficaria só a três pontos de distância.

Restando mais cinco jogos para o fim da Série B, o Esquadrão aposta na força que tem em casa para evitar a frustração de não subir para a primeira divisão após ter passado todas as rodadas no G4 até então.

O tricolor volta a campo sábado (8), quando recebe o Brusque, às 16h, na Fonte Nova. Será o primeiro jogo do técnico Eduardo Barroca diante da torcida.

Veja a classificação da Série B: