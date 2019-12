Spotify revela músicas e artistas mais ouvidos em 2019 e na década

O Spotify divulgou nesta terça-feira (3) os rankings de artistas e gêneros mais ouvidos não somente de 2019, mas também da década. Na sexta (6), o serviço de streaming vai disponibilizar o resumo anual dos usuários.

A lista no Brasil é liderada por Marília Mendonça em 2019 - no ano passado, a futura mamãe estava apenas em quinto. A música mais ouvida pelos brasileiros na plataforma foi "Lençol Dobrado", de João Augusto & Murilo e Analaga. O gênero sertanejo está em todas as primeiras posições das mais ouvidas.

No mundo, a lista de mais ouvidos tem Post Malone, Billie Eilish e Ariana Grande. O primeiríssimo lugar de mais ouvido da década é do rapper Drake, que teve 28 bilhões de reproduções. Em 2019, ele ficou em oitavo lugar. A música mais ouvida globalmente no Spotify este ano foi "Señorita", de Shawn Mendes e Camila Cabello.

Na sexta, além da tradicional retrospectiva, o usuário vai saber os podcasts que mais ouviu e terá lembranças dos últimos 10 anos - vale lembrar que o serviço chegou aqui apenas em 2014.

BRASIL EM 2019