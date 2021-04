Spotify sobe preços de assinaturas no Brasil; veja como ficam os pacotes

O Spotify anunciou nesta segunda-feira, 26, que está subindo o preço das assinaturas do serviço no Brasil, conforme a empresa informou em e-mail enviado a assinantes. As mudanças entram em vigor a partir de 30 de abril para novos assinantes — quem já é usuário vai pagar o novo preço a partir de julho deste ano.

Os preços afetam todos os pacotes pagos do Spotify. No Universitário, destinado a estudantes, a taxa subiu de R$ 8,50 para R$ 9,90. Já no Premium o valor ficou em R$ 19,90, ante R$ 16,90 em vigor. Os planos Duo (para até duas pessoas) e Família (até seis pessoas) subiram para R$ 24,90 e R$ 34,90, respectivamente.

O Spotify ainda não explicou o motivo da alta dos preços.

Além dos planos pagos, o Spotify oferece a possibilidade ouvir músicas e podcasts na plataforma de forma gratuita, na qual o usuário ouve anúncios.

Atualmente, a plataforma de streaming possui 155 milhões de assinantes em todo o mundo e 345 milhões usuários como um todo.