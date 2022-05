SSP-BA recebe trade turístico para debater segurança no Centro Histórico

Um grupo de trabalho para tratar de estratégias de reforço da segurança na região do Centro Histórico de Salvador será montado e contará com a participação da Secretaria da Segurança Pública, além de representantes do trade turístico. A decisão foi tomada na manhã de hoje (17), em reunião realizada no Centro de Operações e Inteligência, com a presença do titular da pasta, Ricardo Mandarino, do secretário de Turismo, Maurício Bacellar, e empresários dos setores de hotelaria, gastronomia e turismo.

"Vamos estreitar esse contato porque o Centro Histórico é um área peculiar, com caraterísticas próprias e deve ter um olhar diferenciado. A intenção é unir esforços e compartilhar ideias para que cada setor dê sua contribuição para aumentar a sensação de segurança. Dá nossa parte, reforçamos que todos os recursos da SSP estão disponíveis", afirmou o titular da SSP.

Mandarino reforçou ainda o Projeto Câmera Interativa, que oferece às instituições a possibilidade do acesso da SSP às imagens de câmeras de segurança privadas para agilizar a tomada de decisões. Ações preventivas, a importância do registro de ocorrência, casos de furto contra turistas e estabelecimentos, os prejuízos causados pela reincidência de criminosos também foram pautas das discussões.

Também participaram do encontro os superintendentes de Inteligência, Ivo Tourinho, e de Gestão Tecnológica e Organizacional, Marcos Oliveira; o comandante geral da PM, coronel Paulo Coutinho; a delegada geral da Polícia Civil, Heloísa Campos Brito, além de representantes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH), do Conselho Baiano de Turísmo (CNTur) e da Associação do Centro Histórico Empreendedor (Ache).