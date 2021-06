SSP compra 5,5 mil coletes balísticos para polícias e bombeiros

A Secretaria da Segurança Pública comprou 5,5 mil novos coletes balísticos para as polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros. Equipamentos de proteção individual (EPIs) devem ser entregues em 90 dias. Cerca de R$ 7,9 milhões foram investidos.

A Diretoria Geral da SSP, após liberação do recurso, realizou uma pesquisa buscando os melhores valores. No final do procedimento, se verificou que o estado do Pará comprou recentemente coletes com as mesmas especificações e com o menor preço unitário.

"Os equipamentos atendem aos protocolos da norma NIJ 0101.04 Rev A, garantindo conforto, leveza e flexibilidade ao usuário", declarou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino. Acrescentou ainda que novas compras de EPIs devem ser realizadas, ainda este ano, buscando sempre os melhores recursos para os policiais e bombeiros.