SSP contabiliza 215 flagrantes de crimes eleitorais na Bahia

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) contabilizou 215 crimes eleitorais no estado, até as 19h deste domingo (15). Entre as ocorrências, registradas na capital e no interior, estão compra de votos, boca de urna, transporte de eleitores, abuso de autoridade e desobediência. Em Salvador não houve flagrante.



Ao todo, a polícia registrou 219 casos nos municípios do interior e cinco crimes eleitorais na Região Metropolitana de Salvador. Os autores foram apresentados à Justiça Eleitoral.

A operação contou com as polícias Militar, Civil e Técnica, além dos Bombeiros e forças federais e municipais (Foto: Divulgação)

Equipes das polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros, de forças federais, municipais e organizações privadas seguem acompanhando a apuração. As instituições atuam de forma integrada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no prédio operacional da Secretaria da Segurança Pública.