SSP monitora Nordeste de Amaralina após informações sobre briga de facções

Cápsulas de balas recolhidas na Santa Cruz, após confronto entre PMs e bandidos (Foto: Divulgação/SSP)

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) monitora o Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, após informações que circulam nas redes sociais sobre uma guerra entre traficantes rivais nos bairros da região. Segundo a assessoria da pasta, até a manhã deste domingo (26) não havia sido detectada nenhuma anormalidade na área.

Os relatos davam conta de vários homens armados nas ruas, com principal concentração numa área da Chapada do Rio Vermelho.

Apesar da informação sobre normalidade, um patrulhamento tático das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico, também na manhã deste domingo, terminou com troca de tiros entre policiais e bandidos, além de arma, drogas e estojos de fuzis encontrados também na manhã deste domingo. Um suspeito acabou morto.

Segundo a SSP, materiais estavam com integrantes de uma quadrilha envolvida com tráfico, homicídios, corrupção de menores e roubos na região.

A situação ocorreu quando PMs passavam pela área do Areal, na localidade da Santa Cruz, e perceberam um grupo armado.

“Os criminosos atiraram e, após confronto, um deles acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu”, diz nota da SSP.

Foto: Divulgação/SSP

No local foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 26 trouxas de maconha, 15 pinos com cocaína, 55 reais em espécie e, no chão, estojos de fuzil.

"As equipes continuam na localidade, atuando 24 horas, durante toda a semana. Informações sobre os traficantes que fugiram podem ser enviadas para os telefones 190 ou 3235-0000 (Disque Denúncia da SSP)”, conclui comunicado da SSP.