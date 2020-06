Startup baiana cria plataforma digital para serviço de psicoterapia

Uma consulta particular para acompanhamento psicológico pode custar de cerca de R$ 150 até R$ 500 por sessão - e nem todo mundo te condições de pagar pelo serviço ou encontra uma vaga na rede público. Em meio à pandemia do coronavírus, que impôs um isolamento social e tem trazido reflexos na saúde mental de muitas pessoas, uma startup baiana criou uma forma de ligar pacientes a psicólogos por um preço mais em conta.

A OiPsi, criada pela psicóloga Jocelma Prates, é uma plataforma digital em que o paciente escolhe entre os psicólogos cadastrados e elege a melhor data e horário disponível. O diferencial é o valor: apenas R$ 69,90. Além disso, pode optar entre atendimento on-line ou presencial. Basta escolher a opção, agendar na plataforma e proceder o pagamento. O psicólogo escolhido recebe imediatamente o aviso de agendamento e só precisa se dedicar ao atendimento, pois toda a burocracia já está resolvida.

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Brasil, 75% da população - cerca de 164 milhões de pessoas - não possuem plano de saúde, mas em algum momento da vida podem precisar de acompanhamento psicológico. Os problemas iniciam com os honorários tradicionais de uma consulta particular, entre R$ 150 e R$ 500 por sessão, e vão até a dificuldade em conseguir uma vaga no sistema público.

“Os pacientes encontram na OiPsi uma consulta particular com excelentes psicólogos habilitados pelo Conselho Federal de Psicologia. Como o valor é acessível, mais pacientes buscam tratamento, principalmente neste período em que a pandemia tem afetado a saúde mental”, comenta Jocelma Prates.

A ferramenta também nasceu para ajudar o psicólogo que precisa cumprir sua função na sociedade, mas tem dificuldade de acessar um bom número de pacientes. Com a meta de envolver cerca de 3,7 mil psicólogos, a OiPsi já está aberta para que profissionais de qualquer lugar do país possam aderir à plataforma através do site www.oipsi.com.br.