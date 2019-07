Startup baiana é única latina selecionada em programa do governo de Portugal

A startup baiana i4sea está entre 10 empresas de todo o mundo selecionadas para a terceira fase do Bluetech Accelerator, programa criado pelo Ministério do Mar de Portugal com o objetivo de gerar inovação para a indústria de Portos e Navegação.

Única representante da América Latina entre os selecionados, a i4sea foi fundada em 2013 por um grupo de oceanógrafos e tem como principal objetivo eliminar incertezas relacionadas ao impacto da natureza na economia. É responsável pelo desenvolvimento do i4cast, primeiro software inteligente com ferramentas essenciais para ampliação da eficiência e segurança para operações portuárias. Os clientes da i4sea incluem nomes como o Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Wilson, Sons), Porto de Cotegipe, Capitania dos Portos da Bahia, Porto de Itajaí/SC, Enseada indústria Naval, entre outros.

A lista de selecionados foi revelada após uma semana imersiva no país europeu. Para o CEO da empresa, Bruno Balbi, esse período foi uma experiência única. “Não só participamos de workshops e palestras com o time da aceleradora de empresas Beta-i, como conhecemos de perto 22 startups que estão modelando a inovação na indústria marítima mundial. E o mais importante: tivemos contato direto com os portos portugueses e empresas de tecnologia parceiras do programa”, avalia.

Agora, a i4sea firma contratos na Europa e conquista a posição de empresa global. “Hoje estamos com projetos fechados com o Porto de Leixões, o Porto de Sines e a Inmarsat. Vamos abrir escritório na Europa e usar essa conquista como uma forma de nos consolidar mundialmente”, celebra Balbi.

O Bluetech Accelerator recebeu inscrições de 89 startups sediadas em 29 diferentes países. Para o período imersivo, realizado entre 24 e 28 de junho, em Portugal, foram selecionadas 20 empresas, das quais 10 passaram para a terceira fase. O programa pretende criar um ecossistema de inovação e aceleração de negócios nas mais importantes áreas tradicionais e emergentes da economia marítima.