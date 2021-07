Startup cria rede de pagamento e comercialização para restaurantes

Imagine a possibilidade de ligar restaurantes, lojas de conveniência e bares aos fornecedores que produzem os pratos chamados semi finalizados como sobremesas, petiscos e outros. De modo que os estabelecimentos pudessem contar com um tempo maior para pagamento, sem precisar de negociação de prazos ou uso de outros meios de pagamento. O serviço já existe e tem know how local na plataforma da startup Chef2chef.

“Logo no início da pandemia, percebi o tamanho do impacto nas finanças das empresas. Quis ajudar e me coloquei à disposição dos pequenos e médios empresários para encontrar soluções para o problema”, conta o CEO da Chef2Chef, Alexandre Powell . Ele lembra que, nessa época, surgiu o apelo de uma empresa que fabricava e vendia bolinhos para bares e restaurantes. “Após algumas ações, o empresário me convidou para estudar mais a área com uma proposta de uma possível sociedade. Topei o desafio e percebi que era um mercado grande, mas ainda muito amador”, conta.

Alexandre Powell será o entrevistado dessa quarta-feira no Empregos e Soluções, no Instagram, com a consultora Flávia Paixão

Todo o processo atual do é feito online diretamente na plataforma Chef2chef e o crédito para as compras no marketplace é liberado após uma análise de perfil do cliente. O crédito vai sendo renovado, a partir do pagamento do valor acordado no prazo disponibilizado. Segundo Alexandre Powell, neste serviço o fornecedor também é beneficiado, pois estimula novas compras e o produtor recebe o pagamento à vista.

O Cred2Chef é um projeto no setor de alimentos criado pela startup com o objetivo de disponibilizar capital de giro através de recursos próprios e auxiliar clientes e fornecedores nesse cenário atual. “Esse serviço se soma a outras iniciativas que oferecemos com propósito de fortalecer a cadeia produtiva de food service, principalmente para médios e pequenos empresários, e ajudá-los no enfrentamento da crise. Temos expectativa de aumentar o volume de negócios entre nossos clientes e fornecedores e triplicar nossa carteira de clientes no prazo de seis meses”, finaliza Powell.

