Startup lança curso gratuito sobre intubação de pacientes com Covid-19

Uma startup especializada em soluções de saúde, lançou um curso para apoiar médicos e demais profissionais da área na prática das UTIs, com orientações sobre o procedimento de intubação, utilização dos insumos do ‘Kit Intubação’ e análise de casos práticos, feitas por especialistas que estão na linha de frente e tem contribuído para salvar vidas.

O curso “Uso racional de sedação, analgesia e BNM em pacientes com COVID19” foi uma forma encontrada pela Sanar para colaborar no enfrentamento da pandemia e na preservação de vidas, entregando conteúdo técnico e prático de forma assertiva, com um carga horária de 3h, totalmente online e gratuito.

Para o coordenador da iniciativa, o médico pneumologista do Hospital das Clínicas da USP em São Paulo, Felipe Marques, essa é uma oportunidade de se aproximar e apoiar os profissionais que estão vivenciando esta rotina desafiadora. “O conteúdo é baseado na resolução de casos clínicos com perguntas e respostas, trazendo informações rápidas e decisivas para melhor uso dos medicamentos e realização dos procedimentos”, destaca Marques.

As inscrições devem ser feitas em http://sanar.link/curso-kitintubacao, com o preenchimento do formulário





Serviço

Inscrições Gratuitas

Pelo site http://sanar.link/curso-kitintubacao

Carga horária

3h, três aulas de 60 minutos

Conteúdo

Reconhecimento da insuficiência respiratória e drogas utilizadas na intubação orotraqueal; Uso racional de sedação, analgesia e BNM em pacientes intubados; Desmame adequado de sedação, analgesia e BNM.

Especialistas

Felipe Marques da Costa, médico pneumologista e moderador do curso

José Victor Gomes Costa, médico emergencista

Heleno de Paiva Oliveira, médico anestesiologista

José Victor Gomes Costa, médico intensivista

Juliana Ribeiro de Sousa, fisioterapeuta especialista em emergência