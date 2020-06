Startup transforma guarda-chuvas em máscara para população carente

"Guarda + que Chuva". Esse é o nome da campanha que doará mais de mais de cinco mil máscaras reutilizáveis. O item de segurança se tornou obrigatório em todos os lugares públicos desde a pandemia de covid-19. Para colocar a ideia em prática, a Quicko, startup de Mobilidade Urbana, em parceria com a Rentbrella, startup de compartilhamento de guarda-chuvas, e a ONG Estamparia Social, projeto de inclusão social de profissionais do sistema prisional que ressignificam produtos para a confecção de acessórios.

As máscaras foram feitas com os tecidos dos guarda-chuvas da Quicko, que eram disponibilizados pela Rentbrella, e que seriam descartados. A confecção foi feita Estamparia Social. “Parte dos guarda-chuvas que a Quicko oferecia para as pessoas se protegerem nos deslocamentos pela cidade em dias chuvosos agora viraram máscaras para dar mais segurança para aqueles que precisam sair de casa mesmo diante do risco da covid-19. Com a ação, queremos estimular a prevenção ao novo coronavírus, dar oportunidade de renda para profissionais que precisam e reaproveitar um material que não tinha mais uso.”, explica Pedro Somma, CEO da Quicko.

"A Rentbrella, assim como a Quicko, está transformando a mobilidade urbana da nossa cidade. Incentivamos a cultura do compartilhamento e consumo consciente, e o descarte sustentável dos tecidos dos guarda-chuvas sempre foi uma preocupação para nós. Quando nos deparamos com o projeto da Estamparia Social e a possibilidade de ressignificar os tecidos em máscaras, quisermos ajudar. Poder levar cuidado e proteção àqueles que precisam durante esse momento tão difícil, e simultaneamente apoiar uma cadeia sustentável de produção, é muito gratificante, além de ser nossa responsabilidade como empresa." relata Nathan Janovich, CEO da Rentbrella.

“A Estamparia Social é uma empresa de impacto social que gera valores e princípios por intermédio da indústria têxtil. Participar de uma campanha como essa é um prazer, pois envolve o socioambiental, o pilar do nosso projeto. Ressignificar um produto que provavelmente seria descartado em outro que possa ser distribuído é uma honra”, diz Robson Sanchez, gestor e fundador da Estamparia Social.

