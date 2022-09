Sthe Matos assume namoro com cantor baiano após rumores

Finalmente, após rumores de uma possível ficada em 2019, durante a gravação do clipe de Kevin Jonny, Sthe Matos e o artista assumiram o relacionamento nos últimos dias. O cantor completou 28 anos no dia 4 de setembro e comemorou o aniversário na mansão da influenciadora, em Alphaville, em Salvador.

O registro foi compartilhado por Kevin em seu Instagram. “Olha quem fez a surpresa. Obrigado bebê”, escreveu na legenda. Entretanto, a ex-Fazenda não publicou nada em sua rede social, alegando que iria ficar um tempo sem aparecer devido a um pedido da plataforma para ficar sem postar nada devido a testes em sua conta, que tem quase 10 milhões de seguidores.

Os rumores sobre o possível relacionamento entre os dois começou quando a influenciadora participou do clipe do cantor há três anos atrás. No entanto, ela ainda namorava com Abner Pinheiro. No segundo clipe, Sthe estava noiva de Victor Igoh, relacionamento que acabou após atitudes de ambos após a participação da baiana no reality A Fazenda.