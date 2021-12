Sthe Matos volta a Salvador e é recebida por fãs no aeroporto

Protagonista de várias ‘tretas’ durante sua participação no reality “A Fazenda”, que é gravado no interior de São Paulo, a influenciadora Sthe Matos finalmente está de volta a Salvador, e foi recebida em grande estilo.

Diversos fãs compareceram ao aeroporto da capital baiana, na tarde desta quarta-feira (22), para receber a ‘ex-peoa’. O momento foi registrado e publicado pelo também influenciador Alesson Lima. Confira:

Aos gritos de “Sthe, cadê você? Eu vi aqui só pra te ver”,os fãs preparam uma recepção bem calorosa, com direito a balões em formato de coração e cartazes de boas-vindas. A influenciadora ganhou até um buquê de flores.

‘Mansão da sthe’

A casa - ou melhor, mansão - em que Sthe Matos vive é localizada no condomínio Alphaville, em Salvador, e tem até uma conta própria no Instagram.

O perfil ‘Mansão da Sthe’ acumula quase 900 mil seguidores e conta com publicações que revelam detalhes do imóvel e refeições feitas pela influenciadora.

Separações e intrigas

Quando entrou no reality da Record, Sthe estava noiva do influencer & empresário Victor Igor. No entanto, lá dentro, ela se tornou muito próxima de Dynho Alves, marido da cantora de funk MC Mirella.

A relação dos dois colocou uma pulga atrás da orelha do público e do noivo, que pôs um fim na relação e anunciou nas redes sociais para todo mundo saber.

Ela descobriu que estava solteira na madrugada do último dia 15, quando fora eliminada d'A Fazenda.

Mas ela não foi a única a ficar desimpedida. MC Mirella, antes mesmo que Victor tomasse a decisão, pôs um fim na sua relação com Dynho. Ela chegou a frequentar festas onde letreiros anunciavam em letras garrafais que "Mirella está solteira".