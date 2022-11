Sthe teve fraturas em cinco vértebras, diz médica

O acidente de ônibus que ocorreu na última sexta-feira (11), em um trecho da BR-242 da cidade de Cristópolis, envolvendo Sthe Matos e o namorado dela, o cantor Kevi Jonny, deixou sequelas na influenciadora digital. A médica de Sthe surgiu nas redes sociais e detalhou como está o estado de saúde da famosa.

Através dos stories gravados por Kevi, ela explicou que a mãe de Apolo teve fraturas em cinco vértebras que ficam entre o tórax e a região lombar.

“São fraturas pequenas e o tratamento dela será conservador. São fraturas pequenas, mas não há gravidade, não vai ter nenhuma limitação de movimento e sequelas. Logo, logo, ela vai estar 100% para vocês. Ainda está machucada, o movimento fica dolorido, mas vai aguardar mais um pouco para voltar para casa”, explicou.

A influenciadora contou em seu Instagram que o impacto do acidente foi forte e acabou batendo a cabeça do bagageiro do veículo e só acordou do desmaio quando estava na ambulância.

"Segui desacordada por um tempo e quando acordei, já na ambulância, estava com muitas dores e perdendo muito oxigênio, mas os médicos (anjos), conseguiram deixar estável. Ainda estou sentindo dores muito fortes na região da pancada e estou com dificuldade para me locomover, pois a dor é intensa", contou.

Acidente

Os dois estavam a caminho de um show que Kevi faria, na cidade de Cristópolis, quando o ônibus do cantor capotou na BR-324. O veículo tinha destino a cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

Apesar do susto, não houve vítimas fatais no local e apenas ferimentos leves, segundo a assessoria de Kevi, que emitiu um comunicado no dia do acidente.

"A LH Produções, escritório que gerencia a carreira de Kevi Jonny, vem a público informar sobre o acidente envolvendo o ônibus do artista hoje(11/11) na BR 242 na altura da cidade de Barreiras(BA) e dizer que, as 20 pessoas que fazem parte da equipe, além do artista e sua namorada Sthe Matos passam bem e não tiveram nenhum ferimento grave.

Ambos foram encaminhados para o hospital para realizar exames e em breve teremos mais informações sobre as apresentações que o artista tem hoje até segunda-feira".