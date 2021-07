STJD converte pena e Nino é liberado para enfrentar o Flamengo

O técnico Dado Cavalcanti ganhou uma boa notícia para montar o time que encara o Flamengo, neste domingo (18), às 18h15, no estádio de Pituaçu. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido do Bahia e converteu em multa a pena do lateral Nino Paraíba, por conta da briga na final da Copa do Nordeste. Assim, o jogador está liberado para entrar em campo contra o time carioca.

Nino foi julgado na última quinta-feira (15), no Pleno do STJD, que decidiu pela ampliação de sete para dez jogos de suspensão pelo envolvimento na briga generalizada após a final da Copa do Nordeste. Como o jogador já havia cumprido os sete jogos da sentença inicial, desfalcaria o tricolor por mais três partidas. Mas o Bahia entrou com pedido de reversão.

No acordo, Nino pagará R$ 22.500,00 como doação para instituições de caridade. O valor será dividido igualmente entre três associações indicadas pelo STJD (Casa de Acolhida Padre Eustáquio, Ambulatório da Providência e o Instituto Veras).

Apesar da liberação de Nino, o Bahia segue sem poder contar com o meia Daniel. Ele também foi punido com a suspensão de jogos e teve a pena ampliada de seis para oito partidas. Como cumpriu duas, o jogador terá que ficar de fora de mais seis jogos por Brasileirão e Copa do Brasil.

Daniel se junta ao volante Jonas, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dado não poderá contar ainda com o zagueiro Juninho e o meia Thaciano, ambos negociados ao futebol europeu.