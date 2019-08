Stone abre vagas de emprego em várias cidades da Bahia

A Stone, fintech de tecnologia de pagamentos, está contratando na Bahia. As vagas para o time comercial da empresas estão espalhadas por diversas cidades do estado, como Jequié, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Itabuna e Lauro de Freitas. Para se candidatar, basta acessar o link jobs.kenoby.com/stone. Não há pré-requisitos para a candidatura. No entanto, já ter atuado na área desejada é um diferencial. Os selecionados terão salário fixo e variável, relacionado ao cumprimento de metas, além de benefícios como vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.

Trainee da Ambev: inscrições até domingo

A cervejaria Ambev encerra neste domingo o prazo de inscrições para o programa de trainee. Estudantes com formação superior concluída entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, em qualquer área, podem se candidatar para oportunidades em três grandes áreas da companhia: supply, business e tecnologia. Inscrições no site www.traineeambev.com.br. Os aprovados começam a atuar na empresa em janeiro.