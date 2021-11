Streaming na ponta dos dedos

O uso de plataformas de streaming é uma realidade e muita gente já abandonou o uso da tv por assinatura convencional. Mas essa facilidade de modelar o que se quer assistir trouxe outro problema. Onde achar, no mundo de opções, aquele filme ou programa desejado. A plataforma Roku é uma ótima solução pois permite que tudo esteja em um só lugar.

SEMP

A fabricante brasileira, que se uniu em 2016 à chinesa TCL, lançou dois modelos de tv com Roku embarcado. Recebi um desses aparelhos para testar e gostei do que vi. Ao digitar o nome de um ator ou de um filme já aparece na tela onde ele pode ser encontrado. Se tiver asinatura é só assistir e, caso não, também é possível pagando apenas pelo título, em alguns aplicativos disponíveis, tudo direto e rápido pelo controle remoto ou então por outra coisa bem legal na Roku TV da SEMP, a possibilidade de usar o aplicativo Roku para navegar pelo smart fone e ver o reflexo instantâneo na tela da TV. Mas sabe o que mais me divertiu? O acesso a vários conteúdos de streaming gratuitos. Em um dos canais vi diversos vídeos de locais paradisíacos, e deu para fazer um bom turismo virtual. Também pude assistir a um bocado de videos históricos ligados à área de tecnologia. A lista de conteúdos gratuitos é bem grande e valeu muito a pena navegar. As tvs também permitem espalhamento de dispositivos Apple e o uso do HomeKit, sistema de casa inteligente, da empresa da maçã. São três tamanhos de SEMP Roku tv - 32, 43 e 50 polegadas, com preços que variam de R$ 1.849,00 a R$ 3.499,00. Se quiser saber mais acesse www.semptcl.com.br.

Black Friday de conhecimento em tecnologia

Sabia que dá para aproveitar os descontos da black friday para aprender mais sobre tecnologia? Quem oferece a promoção é o Instituto Turing de Tecnologia. Até sexta - 29/11 - é possível se inscrever e pagar 40% menos por cursos de análise de dados para negócios e programação, entre outros. A startup tem a meta de formar 1 milhão de pessoas em tecnologia, nos próximos 10 anos. Acesse https://ituring.com.br e saiba mais.

A evolução do Marcapasso

300 mil brasileiros usam marcapasso, equipamento que evita muitas mortes causadas pelo batimento irregular do coração. O aparelho convencional, implantado sob a pele, deixa um volume que algumas vezes incomoda, e possui eletrodos que também podem causar infecções. A boa notícia é que já está disponível um novo marcapasso que é do tamanho de uma cápsula de remédio, e não tem eletrodos. Ele foi criado pela Meditronic, empresa norte americana que opera há 50 anos no Brasil. Outra vantagem do novo marcapasso é a duração da bateria, 12 anos, o dobro de grande parte dos modelos convencionais disponíveis. O novo tratamento ainda não está disponível pelo SUS.

5G e suas antenas

No ano que vem já deve estar disponível o acesso a rede móveis 5G. A nova tecnologia vai demandar uma estrutura de antenas 10 vezes maior que a usada pelo 4G, mas os equipamentos serão menores, podendo ficar até em fachadas de prédios. Um levantamento da Conexis Brasil Digital, que reúne empresas de telecomunicações e conectividade, aponta que apenas 7 das capitais do país estão com legislação preparada para agilizar a implantação das antenas - Boa Vista, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Palmas, Porto Alegre e Porto Velho. Outras 8 capitais, além de Salvador, têm a aderência considerada média em relação à lei das antenas, editada em 2015 - Cuiabá, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Recife e São Luís. Segundo o edital as empresas que vão operar a tecnologia no Brasil têm até julho de 2022 para começar a oferecer o serviço.