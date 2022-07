Studio Doralina lança coleção baseada em livro de Rachel de Queiroz

Maria das Dores, ou Dôra, é uma jovem mulher residente na fazenda Soledade, no agreste nordestino, e segue uma vida de mudanças para Fortaleza, para o Rio de Janeiro e de volta à fazenda. Esse é o tema do livro “Dôra, Doralina”, de Rachel de Queiroz, e principal inspiração para a nova coleção e para a própria marca Studio Doralina.

Isadora Alves, criadora do Studio, tem uma longa história de reinvenções. Bisneta de alfaiate, neta de bordador e sobrinha-neta de costureira, ela veio de Itajuípe, no Sul da Bahia, veio para Salvador aos 16 anos e começou sua trajetória na moda em 2012, entre aulas de seu curso de Letras, fazendo faixas de cabelo para posteriormente criar acessórios, bijuterias e peças bordadas.

Anteriormente chamada de Com Amor, Dora, sua marca surgiu há 10 anos com a intenção de aproximar a vestimenta de “mulheres reais”, não necessariamente seguindo o padrão de beleza esperado pela sociedade, trabalhando até mesmo o seu mostruário com amigas e clientes, para que houvesse uma maior aproximação dos corpos da realidade e criasse maior identificação da clientela.

Tal qual a criadora e a protagonista do livro, o Studio Doralina se reinventou como um espaço onde se faz roupas, acessórios e o que mais surgir na cabeça. Pautado no livro ‘Dôra, Doralina’, “é para representar uma mulher muito à frente do seu tempo, que toma as rédeas de sua vida”, relata Isadora referenciando a protagonista.

Sua coleção inaugural, também pautada no livro, traz tons terrosos e cores que têm a ver com o cenário literário (nordestino), composto com folhas, onde se toma à frente uma mulher alegre e cheia de esperança. Suas peças podem ser adquiridas no site studiodoralina.com.br ou no Instagram @studiodoralina.

Isadora Alves integra o time de estilistas que participa do Afro Fashion Day desde seu primeiro ano, em 2015. O evento de moda, que a cada edição se reinventa, é um projeto realizado pelo Jornal CORREIO em novembro, Mês da Consciência Negra, e une o empreendedorismo de designers baianos com o profissionalismo de modelos pretos em um desfile exclusivo.

*Com supervisão da editora Gabriela Cruz