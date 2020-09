Studio Z, que chegou ao Salvador Norte, brinca com estética jovem

Comfy

O melhor look do dia é aquele que imprime conforto. Roupas práticas que caem bem e nos acolhem dando total liberdade no movimento. Nos pés, a melhor escolha é aquela que também dialoga com essa premissa fashion. Se você também ama uma rasteirinha, dá só uma espiadinha nesse modelito bafônico da campanha da Studio Z Calçados, brand que acaba de abrir as portas em Salvador, no Shopping Salvador Norte. Em tempo: para esta temporada, a marca tem um mood natural com um toque rústico e brinca com uma estética jovem e romântica.

Puro amor

Sabe aquele detalhe que faz toda a diferença? É o caso do vasinho de porcelana em formato de coração, que o Vixe simplesmente amou, com a frase "Please do Not Disturb", capaz de deixar sua parede bonita e bem divertida. Onde achar? E-commerce da Casa que Tem. preço: R$ 80.

Hora do brilho

Um brinco bafônico para deixar qualquer lookinho mais especial. Se você não tem lugar para ir por conta da pandemia, enquanto essa loucura não passa, usa em casa mesmo e faz aquele fotão para o insta. Tá valendo um pouquinho de brilho, né, mana? Descola esse precioso na loja virtual da Higher Store. Ainda é amigo do bolso. Custa R$ 19,9.

Eles em cena

Boys descolados que adoram um look original, olhos abertos para esse achadinho garimpado na loja virtual do Sarastro Brechó. A peça vai bem com um look mais básico, é a cereja do bolo, como também funciona em uma produção bem fashionista com mistura de estampas. Preço: R$ 39,9.

Beeeem glam

Ele é capaz de levantar qualquer produção. O short arrematado no e-commerce da Staff Store ressignifica de imediato o uso do short jeans. Afinal, esse é puro glamour. Custa R$ 219,9.

Como um ursinho

Ela é fun. Que tal uma pochete de pelúcia para chamar de sua? As fashionistas mais antenadas já devem ter reparado que o item virou objeto de desejo nas redes sociais. Rolou sentimento? Descole a sua na Riachuelo e pague R$ 79,9.

Nota 10: Uma turma antenada vem transformando looks básicos com pequenos detalhes. Assim, o visu de casa vira roupa de sair. Shortinho e regata ganham bota caubói bapho. Tipo assim...

Nota 0: Uma professora dormiu na aula online. Uma situação constrangedora, mesmo estando em um fuso diferente. Os alunos perceberam logo, pois a mesma esqueceu de desligar a câmera durante a tarefa.