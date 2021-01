Sub-20 do Bahia encara o Vasco em decisão da Copa do Brasil

O time sub-20 do Bahia entra em campo neste domingo (3) de olho em levantar um título. E não é uma taça qualquer. A partir das 19h, o Esquadrãozinho encara o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela final da Copa do Brasil da categoria.

Diante do time carioca, o Bahia busca um título inédito. Em 2016, a equipe baiana também chegou na decisão, mas acabou perdendo para o São Paulo. Agora, o time vai ter que se superar em campo para fazer diferente e garantir a conquista.

Como perdeu o jogo de ida por 2x1, no estádio de Pituaçu, o tricolor precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levantar o troféu. Caso o triunfo aconteça por um gol de diferença, independente do placar, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Para a partida deste domingo, o técnico Eduardo Guadanucci não vai poder contar com os volantes Patrick de Lucca e Luiz Felipe, capitão da equipe, que estão suspensos. Ele garante que o elenco possui peças que vão conseguir suprir as ausências e diz que, apesar da derrota na ida, a disputa está aberta.

"Queremos que eles apliquem o que a gente treina, o conceito que passamos de agressividade. Mas a questão de mando é o que menos importa, temos que resgatar nosso futebol, que é com posse de bola e com linhas mais próximas”, afirmou.