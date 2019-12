Sub-23 do Bahia vence o Bahia de Feira em amistoso no Fazendão

O time de aspirantes do Bahia venceu mais um desafio na preparação para a disputa do Campeonato Baiano. Na tarde deste domingo (29), o time comandado pelo técnico Dado Cavalcanti bateu o Bahia de Feira, atual vice-campeão do Baianão, por 1x0, em amistoso realizado no Fazendão. Com gol de Matheus Saldanha.

Assim como fez no jogo-treino contra um combinado de atletas e ex-atletas, Dado Cavalcanti usou uma equipe diferente em cada tempo. A ideia era dar minutos e observar os atletas.

Na primeira etapa, o Esquadrão formou com: Fernando; Lepo, Ignácio, Anderson e Mayk; Edson, Ramon e Caio Mello; Gustavo, Gabriel Esteves e Saldanha.

Com mais posse de bola, o Bahia dominou o primeiro tempo. Logo nos primeiros minutos Gabriel Esteves teve boa chance, mas parou na trave.

A mesma sorte Jair não teve aos nove minutos. Gustavo fez belo lançamento. A defesa do Tremendão dormiu e Saldanha entrou livre e só tocou na saída do goleiro, abrindo o placar para o tricolor.

O Bahia teve a chance de fazer o segundo depois que Lepu construiu boa jogada pela direita e cruzou para Gabriel Esteves. Livre, o atacante mandou para fora.

A melhor chance do Bahia de Feira no primeiro tempo foi em contra-ataque puxado por Deon. O atacante ex-Bahia invadiu a área livre, mas demorou para fazer o passe e perdeu boa oportunidade.

No segundo tempo o Bahia voltou com um time renovado, mas criou poucas chances. O duelo ficou pegado, com muitas faltas.

Já nos minutos finais o duelo chegou a esquentar entre os atletas das duas equipes, mas o pessoal do 'deixa disso' apaziguou as coisas.

A estreia do Bahia no Campeonato Baiano será no dia 15 de janeiro, contra a Juazeirense, em Janeiro, às 21h30. Já o primeiro jogo em casa será no dia 19, um domingo, contra o Vitória da Conquista, na Fonte Nova.