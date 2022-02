Subestação da Coelba na Federação tem explosão, e bairro fica sem luz

Uma explosão aconteceu na subestação da Federação da Coelba no início da tarde deste sábado (12). Moradores do entorno registraram chamas no prédio. Com o incidente, o bairro ficou sem energia. Moradores de regiões próximas, como Rio Vermelho e Garcia, também relatam falta de luz. Cerca de 1h depois, a energia foi restabelecida em alguns pontos.

A Coelba diz que está averiguando o incidente e equipes já estão no local para verificar as possíveis causas do incêndio. O trabalho é para normalizar a situação dos clientes afetados no menor tempo possível. Não houve feridos.

(Foto: Reproduçao)

Uma moradora que vive próxima à subestação diz que a explosão aconteceu por volta de 12h30, mas chovia e trovejava na hora, o que abafou o barulho. Logo em seguida faltou energia no apartamento. A luz só retornou por volta de 13h40. "Achei que tivesse faltado luz por causa da chuva", diz. Depois, a moradora viu a fumaça vindo da subestação.

Em nota enviada às 14h, a Coelba informou que normalizou cerca de 96% dos clientes afetados pelo desligamento na Subestação Federação através de manobra remota na rede elétrica." A distribuidora mantém equipes no local analisando as possíveis causas da ocorrência e atuando para restabelecer o fornecimento para todos os consumidores", diz o comunicado.