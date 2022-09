Subiu! Vitória empata com o Paysandu e conquista acesso à Série B

Pode comemorar, nação rubro-negra! O Vitória está de volta à Série B do Brasileirão. Após uma reabilitação heroica na competição, o Leão conquistou o acesso neste sábado (24), após empatar em 1x1 com o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém.

A campanha vermelha e preta foi sofrida. De candidato ao rebaixamento, o time reagiu após a chegada do treinador João Burse e conseguiu se recuperar, garantindo a vaga no quadrangular decisivo na última rodada da primeira fase. A torcida, vale lembrar, também abraçou, lotando o Barradão em boa parte dos jogos e fazendo os jogadores vibrarem também dentro das quatro linhas. Não deu outra. Após um ano de sofrimento, o Leão subiu e a promessa é de muita festa em Salvador neste domingo (25), quando o elenco desembarca na capital.

O futebol do rubro-negro deixou bastante a desejar na rodada derradeira do quadrangular da Série C. O time falhou na marcação e deu espaços ao já eliminado Paysandu, que saiu na frente com Genílson. O zagueiro e capitão da equipe paraense contou com a falha de Dalton. O empate foi anotado por Dionísio, que marcou o primeiro gol dele com a camisa vermelha e preta.

O resultado não seria suficiente sem o tropeço do Figueirense, que empatou sem gols com o ABC, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis e, assim como o Paysandu, disputará mais uma vez a Terceirona no ano que vem.

Com acesso garantido antecipadamente, o ABC terminou o quadrangular na liderança do Grupo C, com 12 pontos, e vai brigar pelo título do torneio. O Vitória somou nove pontos e ficou com a segunda colocação. O Figueirense, com sete pontos, acabou em terceiro lugar. Com quatro, o Paysandu amargou a lanterna.

Bola em jogo

O Vitória não fez um bom primeiro tempo. O time comandado por João Burse falhou muito na marcação, deu espaço aos donos da casa e quase não levou perigo ao adversário. Só assustou mesmo aos nove minutos, quando Rafinha cobrou falta e Ewerton Páscoa balançou a rede, mas o zagueiro estava impedido e não pôde comemorar o gol.

Dono da braçadeira de capitão na ausência de Alan Santos, suspenso, o goleiro Dalton foi chamado para trabalhar pouco depois, quando apareceu bem para defender o cabeceio de Mikael. A melhor chance de abrir o placar para o Paysandu teve Dioguinho. Ele recebeu cruzamento de Igor Carvalho e, de cara para a meta, chutou para fora. O mesmo fez Gabriel Davis em tentativa de fora da área.

Sem Gabriel Honório, que se machucou e foi substituído por Luidy aos 13 minutos, o Vitória perdeu em criação e, sem explorar sequer os contra-ataques, deu liberdade aos donos da casa, que não facilitaram para o rubro-negro, apesar de já estarem eliminados.

Marlon tentou o cruzamento pela esquerda, mas Dalton se antecipou e impediu o chute. Depois, Gabriel Davis cobrou falta, Mikael cabeceou e o goleiro também defendeu.

Com emoção

Os gols do jogo foram anotados no segundo tempo. O Paysandu abriu o placar 15 minutos. Dioguinho cobrou escanteio, Dalton saiu mal e não ficou com a bola, que sobrou para Genílson. O zagueiro e capitão do Papão aproveitou a oportunidade e estufou a rede: 1x0.

O Vitória não ficou muito tempo atrás no marcador. Aos 21 minutos, Alemão foi na linha de fundo e cruzou, a defesa afastou, mas a bola sobrou para Dionísio. De fora da área, ele chutou forte, contou com um desvio da zaga e viu a redonda beijar a rede: 1x1.

O Paysandu teve a chance de ficar na frente outra vez no finalzinho do jogo. Aos 39 minutos, Toscano tentou chutar por cobertura, mas Dalton fechou bem o ângulo e defendeu. A bola ainda sobrou para Marlon, mas ele mandou para fora. Nos acréscimos, Genílson ainda balançou a rede, porém o VAR apontou impedimento e o gol foi anulado. Estava de bom tamanho, principalmente com o empate do Figueirense. A torcida do Leão pôde festejar o retorno à Série B.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 1x1 Vitória - 6ª rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro

Paysandu: Thiago Coelho, Igor Carvalho, Genílson, Naylhor e Patrick Brey; Mikael (Robinho), Gabriel Davis (João Vieira) e José Aldo; Marlon, Dioguinho (Jean Henrique) e Danrlei (Toscano). Técnico: Márcio Fernandes.

Vitória: Dalton, Alemão, Ewrton Páscoa (Zé Vitor), Marco Antônio e Iury (Alisson Santos); Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório (Luidy), Tréllez (Dinei) e Rafinha (Hitalo). Técnico: João Burse.

Estádio: Curuzu, em Belém

Gols: Genílson, aos 15 minutos, e Dionísio, aos 21, do 2º tempo

Cartão amarelo: Mikael, Dioguinho, Ewerton Páscoa, Alemão, João Vieira, José Aldo, Igor Carvalho, Eduardo, Toscano

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Ines Back (trio de SP).