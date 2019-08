Substituto de Moisés, Giovanni comemora polivalência no Bahia

A ausência de Moisés, expulso no empate contra o Goiás, vai abrir espaço para que Giovanni possa atuar em sua posição de origem. Opção de Roger Machado para encarar o Atlético-MG, neste sábado (24), às 11h, no estádio, o jogador tem sido utilizado no meio-campo nos últimos jogos e afirma que a polivalência é o seu diferencial.

"Hoje em dia todo jogador tem que saber marcar e defender, tem sido o diferencial no futebol moderno. Eu fazer duas, três funções, me ajuda muito e dá opções para o treinador. Tenho jogado em outras funções, buscado o meu espaço. Onde tiver que jogar vou dar o meu melhor", explicou o jogador.

Giovanni disse ainda que possui características diferentes das de Moisés, mas que está pronto para ajudar o tricolor.

"A gente tem que também tentar exercitar essa função na linha de quatro, que é importante, dar essa consistência para equipe. Tenho uma característica mais de sair para o jogo e temos que fazer essa parte defensiva que tem sido muito importante. O treino de hoje foi para isso também. A gente vai procurar fazer da melhor forma possível", disse Giovanni.

Olho lá

Contra o Atlético-MG, Giovanni esperar ser uma espécie de espião para o Bahia. Apesar de não ter jogado no Galo, ele defendeu o rival, América-MG, durante as temporadas 2017 e 2018, e conhece todos os atalhos do estádio Independência.

"Gramado muito bom de se jogar, estádio que torcedor exerce muita pressão, como a nossa também. Não tem segredo, é tentar jogar nosso futebol. Temos totais condições de buscar nosso triunfo. É botar a bola no chão e jogar porque se ficar só se defendendo vai sofrer – afirmou o atleta", finalizou o lateral.