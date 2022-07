Subúrbio alcança 100% da iluminação em LED e ganha novas áreas de lazer

O Subúrbio de Salvador é uma das primeiras regiões da capital a alcançar 100% da iluminação pública em LED, através do programa Iluminando Nosso Bairro (INB). O anúncio foi realizado pelo prefeito Bruno Reis, durante o encerramento do Gabinete da Prefeitura em Ação na localidade. Na ocasião, também foram entregues duas praças em Mirantes de Periperi e determinado o início do cadastro, na segunda-feira (18), de novas residências em situação precária no bairro, que serão reformadas na quarta etapa do programa Morar Melhor.

O Iluminando Nosso Bairro, maior programa de iluminação pública da história da cidade, atingiu o feito de 2.192 ruas contempladas com lâmpadas em LED no Subúrbio Ferroviário. Ao todo foram beneficiadas as 19 localidades da região com 16.616 mil pontos de luz, frutos de investimento municipal da ordem de R$19 milhões.

Além das lâmpadas em LED serem positivas pela economia que geram, a modernização da iluminação pública da capital é um passo importante para tornar Salvador uma smart city. Em algumas vias de trânsito intenso já há, por exemplo, a utilização do sistema inteligente de telegestão.

O prefeito destacou como a gestão tem trabalhado para promover mudanças efetivas para os cidadãos, assim como os equipamentos e serviços inaugurados hoje vão promover. "Quando vamos aos bairros ouvimos as pessoas e tomamos as decisões mais acertadas fazendo ações, programas e projetos que vão efetivamente mudar a vida da cidade. E quando isso acontece, mudamos a vida das pessoas. As pessoas sabem a Salvador de antes e a de agora. Não há um bairro que não tenha uma marca do trabalho da Prefeitura", afirmou.

Além da nova iluminação em LED, os moradores do Subúrbio Ferroviário também celebraram a entrega das praças Daniel Assis da Silva e Aryjuruna, situadas nas ruas do Curió e do Alecrim, respectivamente, em Mirantes de Periperi. Com 663 m², a praça Daniel Assis da Silva possui atrativos para todos os públicos, a exemplo de mesas de jogos, pingue-pongue e futmesa, pássaros de concreto, academia de saúde, parque infantil com casa do Tarzan, balanço e escorregadeira.

O local ainda recebeu serviço de paisagismo com implantação de grama para tornar o ambiente ainda mais agradável aos frequentadores e iluminação em LED. O investimento foi de aproximadamente R$190 mil.

Já a praça Aryjuruna, que possui 250 m², conta com academia de saúde para promover o combate ao sedentarismo e doenças associadas, mesas de jogos e infantil, barra paralela e parque infantil. O espaço também dispõe de área gramada e a moderna e mais eficiente iluminação em LED. O investimento municipal neste equipamento foi de aproximadamente R$169 mil.

A tarde também foi marcada pela vistoria de mais obras importantes que trarão diversas melhorias para a cidade. Uma das intervenções foi a contenção da encosta localizada na Rua 1º de Maio, no Alto da Terezinha, que trará maior segurança para as famílias em períodos chuvosos. A obra está sendo realizada com recursos próprios e conta com o investimento de pouco mais de R$606 mil. A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) estima que as obras estão 63% concluídas.

O prefeito municipal também vistoriou as intervenções do Novo Mané Dendê, no qual a primeira etapa de obras já está 88% concluída. A expectativa municipal é que as intervenções possam ser entregues à população já no próximo mês.

“Estamos fazendo o saneamento dessa região e não só restabelecendo o leito do rio, como trazendo qualidade de vida para as pessoas que deixarão de conviver em cima de um canal completamente poluído. Essa área ganha nova dimensão porque é a maior obra de infraestrutura que estamos realizando na história do Subúrbio e todas as casas do entorno passam, por exemplo, a ter uma valorização muito grande”, detalhou Bruno Reis.

Nesta primeira etapa do Novo Mané Dendê estão incluídos os serviços de microdrenagem e macrodrenagem com instalação de gabião para disciplinar o curso do rio, requalificação viária da Via Tronco, execução de obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Além disso, está previsto que a área passará a contar com duas novas praças e um pequeno anfiteatro para a integração da comunidade. Outra praça existente na região também será requalificada.