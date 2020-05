Subúrbio Ferroviário terá mais ônibus e rodoviários farão 3,5 mil testes

O transporte público do Subúrbio Ferroviário de Salvador será reforçado a partir desta segunda-feira (1º), e a região terá operação assistida realizada pela prefeitura. Postos de apoio e de fiscalização serão criados, ônibus extras serão colocados à disposição da população, e haverá medidas gerais de combate ao avanço do novo coronavírus nessa região e em outros pontos da cidade.

Em entrevista na manhã desta sexta-feira (29), o prefeito ACM Neto disse que 60% dos 394 ônibus que costumam circular diariamente entre os dois extremos do Subúrbio, o início da Avenida Afrânio Peixoto e a Estrada do Derba, estarão nas ruas. No total, serão 236 veículos. Em toda a cidade, até agora, apenas 40% das frotas estava rodando. A ação é para ajudar a deixar os coletivos menos cheios e combater o avanço da contaminação do novo coronavírus. O Subúrbio foi escolhido após uma análise.

“Tivemos 70% de redução no número de passageiros do transporte público em toda a cidade, ou seja, estamos transportando cerca de 30% da quantidade normal. Conseguimos ,melhorar o desempenho, estocar ônibus nas principais estações, e regular a alimentação desses ônibus, mas ainda existem casos em que a gente presencia ônibus lotados em alguns pontos da cidade. Acompanhamos essa dinâmica nos últimos dias e identificamos onde estavam os maiores desafios”, disse.

O reforço será destinado às linhas com maior demanda (Confira lista abaixo). A prefeitura mapeou as regiões com maior fluxo de passageiros no Subúrbio e vai montar pontos de apoio com uma frota reguladora. Na prática, toda vez que um coletivo estiver muito cheio o fiscal poderá acionar um dos ônibus da frota reguladora para aliar a demanda. Foram escolhidos três pontos: Periperi (Em frente à Rua da Glória), Itacaranha/ Escada (Em frente ao Posto BR), e Plataforma (No Largo do Luso).

O prefeito também anunciou 3,5 mil testes rápidos para a covid-19 para os rodoviários de Salvador, e a implantação de barreiras físicas dentro dos coletivos para manter os profissionais mais afastados dos passageiros, dificultando o contato e uma possível contaminação. Essa medida vale para toda a cidade.

Para a estudante e balconista Daniele Santana, 28 anos, a iniciativa da prefeitura foi positiva. Ela mora em Periperi, no Subúrbio, e precisa pegar ônibus quase todos os dias. “É um sufoco. Por mais que a gente saiba que não deve se aglomerar para evitar a contaminação, não tem como não fazer isso. A gente precisa trabalhar e precisa voltar para casa. Espero que essa frota reguladora ajude nesse sentido”, contou.

Faz parte da operação assistida também a montagem de dois pontos de captação de demanda e de fiscalização de embarque de passageiros. Eles vão monitorar esses fluxos e serão construídos nos bairros do Alto do Cabrito e do Lobato.

Ações gerais

Além das medidas específicas para o Subúrbio Ferroviário, ACM Neto anunciou algumas ações que serão implantadas em toda a cidade. A prefeitura vai mapear as principais linhas de ônibus de Salvador e disponibilizar técnicos nesses locais para fazer a higienização das mãos dos passageiros com álcool fator 70%, antes das pessoas entrarem no coletivo.

Haverá também blitz de temperatura nas estações mais movimentadas da cidade. Os fins de linha passarão por desinfecção de acordo com a demanda e haverá rodízio para que o máximo de pontos seja contemplado - antes a higienização era diária, mas as desinfecções aconteciam apenas nas estações.

Por fim, a partir da próxima semana começará a ser veiculada uma campanha de conscientização com cartazes nos ônibus, panfletos, adesivos e nos veículos de comunicação orientando as pessoas sobre os cuidados que devem ser adotados ao usar o transporte público.

O CORREIO ainda não conseguiu contato com o Sindicato dos Rodoviários para repecutir as ações.

Confira a linhas de ônibus mais demandas e que serão reforçadas no Subúrbio:

Linha 1607 – Paripe X Barra

Linha 1612 – Paripe X Rodoviária

Linha 1614 – Mirantes de Periperi X Itaigara

Linha 1616 – Plataforma X Pituba

Linha 1633 – Mirantes de Periperi X Ondina

Linha 1634 – Auto de Coutos X Pituba

Linha 1637 – Mirantes de Periperi X Imbuí/ Boca do Rio

Linha 1645 – Alto Santa Terezinha/ Rio Sena X Pituba