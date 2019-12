Sucesso no Brasil, rede americana Outback está à venda, diz revista

A dona da rede Outback Steakehouse está em busca de compradores. Segundo a revista exame, a Bloomin' Brands, que controla quase 1,5 mil restaurantes pelo mundo, está procurando alternativas para seu negócio, inclusive com venda da companhia e suas subsidiárias.

Há cerca de três meses, a matriz americana contratou o banco Bank of America Merrill Lynch para buscar interessados em fazer negócios.

A companhia tem 1.222 lojas de quatro marcas nos EUA: Outback, Carrabba's Italian Grill, Bonefish Grill e Fleaming's Prime Steakehouse & Wine Bar. Internacionalmente, comanda 245 unidades, 97 destas no Brasil, onde atua com as marcas Outback, Abbraccio e Fleming's.

Segundo a Exame, a rede IMC, dona do Frango Assado, e o restaurante Maduro estão entre os interessados em comprar a operação no Brasil.

A operação brasileira do Outback é considerado um dos destaques do grupo americano. Nove das dez lojas de maior faturamento em todo mundo estão por aqui. Além disso, o restaurante atrai um público com maior poder aquisitivo no Brasil que em média nos outros países. Mas aqui, e fora, a rede sofre com margens baixas de lucro em um mercado muito concorrente, segundo a Exame.

A Bloomin’ Brands diz que a negociação não se trata especificamente das operações brasileiras, mas sim que busca opções para a empresa como um todo.

“Em 6 de novembro de 2019, o CEO da Bloomin’ Brands, David Deno, anunciou que contratou o BofAmerica Security para explorar opções estratégicas e avaliar alternativas para a empresa Bloomin’ Brands como um todo. Não se trata especificamente das participações da empresa no Brasil, mas de todo o Grupo”, diz comunicado.

“Continuamos comprometidos com os nossos negócios em território brasileiro e estamos muito satisfeitos com o nosso desempenho. O Outback é uma marca forte e popular com potencial de crescimento ainda maior”, continua.