Sucesso no Tik Tok: voltar no tempo e se inspirar nos looks da turma abastada

Beem Phyna

Um conjuntinho com aquela pegada chique. Sim! Esse é um dos combos mais fashion do momento e está fazendo sucesso entre a geração Z no Tik Tok. A ideia é voltar no tempo e se inspirar nos looks da turma abastada do passado, mas trazendo uma contemporaneidade na atitude. Rolou sentimento? Então dá uma espiadinha nesse modelito lacrativo da Litt (litt.com.br). Em tempo: a marca lança o Verão 2023, com a coleção batizada de Déjà Vu, propondo um flashback, mas precisamente aos anos 90 e 00, mas olhando para o futuro tecnológico.

Achadinho

Uma sandália bafônica para você bater muita perna por aí. Atrás de uma para chamar de sua? Olhos abertos para esse achado da C&A (cea.com.br) que se diferencia pela cor azul e solado tratorado. Dica de stylist: combina com uma meia de cano curto e deixa as pernas à mostra. Custa R$ 174,79.

Old Money

A saia plissada bem curtinha é um dos hits do momento. A peça combina com muitas produções e vai desde a pegada tenista, seguindo a tendência Old money inspirada nas ricas mulheres herdeiras, como também casa bem com uma estética college. Está a fim de uma peça assim para entrar na onda? O vixe amou o modelito arrematado na Ali Express (campaign.aliexpress.com). Preço: R$ 49,21

Gold

Um cinto dourado é aquele acessório perfeito para injetar um toque de refinamento ao look de todo santo dia. Outra boa dica é investir em uma produção com pegada oitentinha e arrematar o visu com a peça. Onde achar? No e-commerce da Nicoleta Adornos (nicoleta.com.br). Preço: R$ 99.

Olhar poderoso

Quem está a fim de sair do básico? Se você faz parte desse time que está com vontade de ousar, que tal descolar um acessório de efeito para não passar mesmo despercebido? O par de óculos à venda na Magalu (magazineluiza.com.br) cumpre bem esse papel de fashionista e eleva, rapidinho,qualquer produção. Leva o seu para casa por R$ 45.

Retrô

Para morrer de amores: esse toca-discos faz a gente voltar no tempo e ouvir discos como antigamente. Sem falar que a peça ainda dá aquela bossa à decoração de casa. Arremata o seu na lojinha virtual das Americanas (americanas.com.br). Custa R$ 163,35

NOTA 10: Uma fashionista foi a um evento vestindo uma peça que foi da sua avó. Ela transformou a blusa antiga em vestido e provou que moda, a gente que faz.

NOTA 0: Se você não conhece a pessoa na rede social e quer mandar um recado para ela, escreve logo sobre o que se trata. Dizer simplesmente “Oi” é de última! Não dá para fazer o íntimo, vai direto ao ponto.