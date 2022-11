Sucuri com 'barriga cheia' assusta pescadores em Campo Grande

O pescador Adão Muniz se assustou no último dia 28 ao se deparar com uma sucuri gigante no Rio Ceroula, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Um vídeo gravado por ele mostra a serpente em um banho de sol depois de engolir uma presa. Ao g1, o pescador disse que estava em um caiaque com o cunhado, quando viu a sucuri.

“Meu parceiro enroscou a isca na margem do rio e eu fui desenrolar, quando a sucuri saiu debaixo da moita. O susto foi grande demais, nem sei como consegui gravar”. A cobra acabou se escondendo em meio a galhos e folhas na beira do rio.

Apesar do susto, ele já tinha visto sucuris menores durante pescarias. Segundo ele, a serpente tinha aproximadamente 6 metros de comprimento.

O processo de digestão das cobras pode durar semanas. Sua pele e órgãos (esôfago e estômago) se dilatam até três vezes mais que o normal para acomodar a presa.

Na água, as sucuris são muito rápidas dentro d'água podendo ficar até 30 minutos sem respirar.