Suicídio: por que falar sobre ele?

Por que falar sobre suicídio é importante? O tema ainda é um tabu, mas a campanha do Setembro Amarelo está chegando para colocá-lo na pauta de bate-papos, websérie e simpósio realizados por diferentes instituições. Afinal, o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo, de acordo com a última estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicada em 2021.

Todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama - ou até mesmo guerras e homicídios. O último levantamento da OMS, referente a 2019, mostrou que uma em cada 100 mortes foi causada pelo suicídio.

“Não podemos - e não devemos - ignorar o suicídio”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, na ocasião.

É aí que entra a campanha do Setembro Amarelo, que tem como marco o dia 10. A data que simboliza o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é só um convite para o problema que deve ser enfrentado o ano todo. Principalmente durante a pandemia da covid-19, com “fatores de risco muito presentes como a perda de emprego, o estresse financeiro e o isolamento social”, alerta o diretor da OMS.

Em 2021, por exemplo, as Olimpíadas de Tóquio mostraram a fragilidade dos atletas. Além de Simone Biles, que abandonou os jogos para cuidar do seu bem-estar emocional, outros atletas citaram problemas de saúde mental. E no início de agosto, a ciclista Olivia Rose Podmore, 24 anos, foi encontrada morta em sua casa, sob a hipótese de suicídio.

Em depoimento anterior, a atleta citou que o esporte é “uma saída incrível para muita gente”. Ao mesmo tempo, narrou a dificuldade de enfrentar “as sensações quando perde, quando não é escolhido nem se classifica, quando se lesiona, quando não cumpre as expectativas da sociedade, como ter uma casa, casar, ter filhos, porque tentou dar tudo por seu esporte”.

Programação gratuita debate o tema

Com o objetivo de intensificar o debate, o Centro de Valorização da Vida (CVV) já deu início à programação do Setembro Amarelo com o XI Simpósio Internacional de Prevenção do Suicídio, evento gratuito que está disponível no canal do CVV no YouTube. Já o Espaço Bom Viver, que atua em Salvador há mais de 25 anos, terá bate-papo, websérie e lançamento de um centro de atendimento em psiquiatria no Itaigara.

O lançamento do Bom Viver Consultas, que entra em operação no final de setembro, encerra a programação cujo pontapé inicial é o bate-papo virtual “Setembro Amarelo: acolher é a melhor prevenção”. O evento on-line acontece na quinta-feira (09), às 16h, no Instagram do Bom Viver (@espacobomviveroficial). Já na sexta-feira (10), será lançada uma websérie em animação com três episódios.

“Por que falar sobre suicídio?” é o primeiro deles, seguido por “Frustração: como superar a tristeza e a melancolia?” e “Compulsão: como evitar?”.

“O objetivo principal do Setembro Amarelo é podermos falar sobre o suicídio sem tabu. Importante orientar e conscientizar sobre o tema, falar é uma forma de prevenção”, destaca a psicóloga Mindier Kosminsky, que participa do bate-papo do dia 9.

Acolhimento é o caminho

A maior intenção do debate é a prevenção, reforça o diretor médico do Espaço Bom Viver, Dr. Jader Ferraz, que também participa do evento. A proposta é, ainda, acolher quem está em sofrimento emocional, assim como a família. Expor o problema faz com que as pessoas fiquem atentas aos sinais de que algo não vai bem, como a espiral de sentimentos que inclui isolamento, angústia, ansiedade, tristeza e falta de motivação, explica.

Uma vez identificado o comportamento, é fundamental procurar ajuda de um profissional, alerta Mindier. A psicóloga acrescenta que é essencial não ter tabu ao falar abertamente sobre o tema. Ao mesmo tempo, é necessário ter paciência com a situação e não negligenciar é a saída. A partir desse conjunto de ações torna-se possível auxiliar o processo de tratamento.

“E esse processo inicia-se com a identificação dos padrões ansiosos negativos, a partir do momento em que o indivíduo começa a demonstrar para a família comportamentos alusivos à sensação de desistência. O fato de desistir, a entrega do bilhete-único que é o ato de viver”, destaca Dr. Jader Ferraz. O segundo passo, completa, é o acolhimento, a ajuda, o ombro amigo, seja da família ou da proposta terapêutica em si.

O que a pandemia deixa de legado, em sua opinião, é que “há uma necessidade de cuidado extremo e vital com nossa saúde mental”. “Sem ela, não damos sequência ao nosso ato de viver”, defende. Além disso, é necessário que as pessoas socializem de forma propositiva. “O ser humano que está do nosso lado nos ajuda, nos conecta com o conhecimento, com bons sentimentos e, por vezes, dificuldades que são necessárias para nos fortalecer enquanto sociedade”, conclui.

Programação Setembro Amarelo

O quê: XI Simpósio Internacional de Prevenção do Suicídio 2021, realizado pelo Centro de Valorização da Vida (CVV)

Onde: YouTube do CVV

O quê: Bate-papo virtual “Setembro Amarelo: acolher é a melhor prevenção”

Quando: 9/9, às 16h

Websérie em animação:

10/9, às 16h30 - “Por que falar sobre o suicídio?”

21/9, às 17h - “Frustração: como superar a tristeza e a melancolia?”

29/9, às 17h - “Compulsão: como lidar?”

Onde: Instagram do Espaço Bom Viver (@espacobomviveroficial)

Gratuito

Peça ajuda

CVV – Centro de Valorização da Vida

Telefone: 188

Funcionamento 24 horas

Espaço Bom Viver

Telefone: (71) 3386-1433

Funcionamento 24 horas