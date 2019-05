Supera Kid Bengala, diz esposa sobre ex-apresentador da Record

A mulher do ex-apresentador da Record Gilberto Ribeiro, Nanci Ribeiro, falou sobre a polêmica envolvendo o marido. Segundo ela, os atributos dele superam Kid Bengala, famoso ator pornô.

Ele decidiu pedir demissão da RIC TV, afiliada da Record TV, menos de um mês depois de ser demitido e recontratado pela emissora.

A "demissão" anterior teria sido motivada pela repercussão de fotos dele, de sunga, na praia. Internautas chamaram a atenção para os atributos avantajados do apresentador, que acabaram viralizando nas redes sociais.

"Deu 1 cm a mais do que o Kid Bengala! Quando ia comprar calça para ele não dava certo porque ficava muito evidente. E ele não gosta de usar cueca porque aperta muito", declarou Nanci ao colunista Leo Dias.

A esposa do ex-apresentador disse ainda que não se importa em mostrar os atributos do marido. "É a coisa mais linda do mundo. Que bom seria se desse para fazer uma estátua! As mulheres pedem foto para ver como é. Se estou do lado da pessoa, eu mostro porque não tem como copiar. Elas quase desmaiam. É bonito!".

Nanci diz ainda que ajudou a elevar autoestima do marido. "Ele fala que é defeituoso, que se acha desproporcional e diz que a cara não ajuda muito. Todos os irmãos dele são gigantes do olho claro e ele baixinho e moreno. Ele diz que voltou a viver quando me conheceu. Surgi para dar aquele apoio para ele. Eu que o incentivei a ser deputado", contou.